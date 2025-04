Kalulu resta alla Juve, ma non è il solo: il punto su tutti i riscatti

Si fa il punto sui calciatori che sono arrivati in prestito. Ecco quali sono quelli che resteranno in bianconero e quelli che rischiano di fare le valigie

E’ praticamente già scritto il futuro di Pierre Kalulu. La Juventus, ormai da tempo, è intenzionata a riscattare il francese dal Milan.

Il club rossonero, come lo stesso difensore, è stato avvertito dai bianconeri, che verseranno così nelle casse del Diavolo una cifra vicina ai 17 milioni di euro, tra parte fissa (14 milioni) e bonus (3 milioni). Ma il calciatore ex Lione non è l’unico calciatore, che ha varcato i cancelli della Continassa con la formula del prestito, che rimarrà alla Juventus.

A Ti Amo Calciomercato, trasmissione YouTube di Calciomercato.it, si è fatto il punto della situazione sui giocatori precari in casa bianconera. Tra questi c’è anche Kelly, che come Kalulu, va verso la permanenza. L’inglese è un giocatore praticamente della Juventus, per una cifra vicina ai 17 milioni di euro.

Situazione diversa per quanto riguarda Renato Veiga. Il calciatore sta convincendo proprio tutti a Torino, ma a gennaio è arrivato solamente in prestito, per 4 milioni di euro, senza alcun diritto di riscatto. La Juve proverà a lavorare al suo acquisto con il Chelsea. Il suo valore è di almeno 30 milioni, ma nel club si pensa che possa diventare un giocatore importante molto duttile.

Juventus, Kolo Muani torna a Parigi

Nel corso della trasmissione, si ricorda che tutti i prestiti scadranno prima del Mondiale per Club e che la manifestazione potrebbe dunque essere affrontata senza Conceicao.

Le sue quotazioni sono in calo: costato 7 milioni in estate per un prestito secco, visto quanto sia stato oneroso si pensavo ad un acquisto, ma ultimamente i giudizi sul portoghese sono cambiati. Dal 100% di cui si parlava, oggi si avvicina ad un ritorno al Porto.

Con Tudor sta faticando parecchio, ma già con Motta stava giocando meno. Servirebbero 30 milioni, troppi per un giocatore che non è visto come un titolare. Al Mondiale per Club non ci sarà certamente Kolo Muani. Le possibilità di una permanenza sono vicine allo zero: i costi sono alti e solo con Thiago Motta in panchina avrebbe avuto qualche possibilità.