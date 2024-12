La Fiorentina cade a Bologna: disastro Parma, il Verona risorge

Il weekend della sedicesima giornata di Serie A passa anche dalle due sfide odierne delle ore 15. Da un lato Bologna-Fiorentina e dall’altra Parma-Verona

Dopo la recente goleada di Conference contro il Lask la Fiorentina ha ripreso il proprio percorso in campionato nel big match odierno contro il Bologna dell’ex Italiano. Orfana di Palladino la viola è però incappata in una sconfitta che interrompe la corsa di Kean e soci.

Vittoria di misura quella dei rossoblu di casa che grazie ad una zampata vincente di Odgaard ad inizio ripresa hanno collezionato tre punti pesantissimi utili a staccare momentaneamente il Milan e a mettere pressione sulla Juventus. Una classifica che, considerando anche la gara in meno proprio contro i rossoneri, inizia a farsi molto interessante per i felsinei bravi a tenere botta nel corso del primo tempo per poi dare la spallata decisiva al match nel secondo.

La ripresa è infatti iniziata subito con il palo di Castro prima di trovare il gol da tre punti con Odgaard al 59′ che ha permesso ad Italiano di prendersi la sua rivincita sulla sua ex squadra.

BOLOGNA-FIORENTINA 1-0, il tabellino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (37′ st Posch), Beukema, Lucumì, Holm (31′ st Lykogiannis); Freuler, Pobega; Ndoye (1′ st Ferguson), Odgaard, Dominguez (37′ st Iling-Junior); Castro (45′ st Dallinga). A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Casale, Corazza, Moro, Fabbian, Urbanski, Karlsson. All.: Italiano

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens (32′ st Parisi); Cataldi (25′ st Richardson), Adli; Colpani (25′ st Ikoné), Beltran (32′ st Kouamé), Gudmundsson (13′ st Sottil); Kean. A disp.: Terracciano, Martinelli, Moreno, Martinez Quarta, Kayode, Mandragora, Rubino. All.: Palladino (In panchina Citterio)

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 14′ st Odgaard (B)

Ammoniti: Pobega, Lykogiannis (B); Dodò (F)

Espulsi: –

Bologna e Verona vincono: ko pesanti per Fiorentina e Parma

Più spettacolare e ricchissima di reti la gara tra Parma e Verona giocata al Tardini.

Bastano solo 5 minuti agli ospiti per mettere in discesa la sfida grazie a Coppola che incorna e batte Suzuki. La reazione ducale arriva con Sohm che al 19′ pareggia momentaneamente una gara che trova la sua massima espressione nella ripresa.

Tra il 57′ e il 75′ arrivano infatti le reti pesanti del Verona che con Sarr e Mosquera abbate la truppa di Pecchia, salvata solo nel finale dall’orgoglio di Sohm che trova una doppietta utile solo a fini statistici.

Parma-Verona 2-3, il tabellino

PARMA: Suzuki, Balogh, Delprato, Leoni (66′ Hainaut), Valeri, Sohm, Estevez (8’Haj, 77′ Benedyczak), Man, Hernani (46′ Keita), Cancellieri (46′ Almqvist), Bonny A disposizione: Chichizola, Corvi, Camara, Coulibaly, Mihaila, Trabucchi Allenatore: Fabio Pecchia

VERONA: Montipò, Dawidowicz, Coppola, Ghilardi, Tchatchoua, Duda, Belahyane, Harroui (66′ Livramento), Lazovic (66′ Daniliuc), Suslov (85′ Dani Silva), Sarr (66′ Mosquera) A disposizione: Perilli, Magro, Faraoni, Tengstedt, Bradaric, Kastanos, Magnani, Cisse, Corradi Allenatore: Paolo Zanetti

Marcatori: 5′ Coppola (H), 19′ e 89′ Sohm (P), 55′ Sarr (H), 75′ Mosquera (H)

Ammoniti: Hernani (P), Coppola (H), Faraoni (H)

Espulsi: –

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta** punti 37, Napoli** 35, Fiorentina, Inter* e Lazio 31, Juventus** 28, Bologna 25, Milan* 22, Udinese** 20, Empoli** e Torino** 19, Roma e Lecce** 16, Verona**, Parma** e Genoa 15, Cagliari** 14, Como 12, Monza** e Venezia** 10.

*una partita in meno

**una partita in più