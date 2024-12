Como-Roma, in tribuna Dele Alli. Blitz Zanetti: Nico Paz osservato speciale

Il centrocampista inglese presente al Sinigaglia, insieme al vicepresidente dell’Inter: spettatori con uno sguardo al mercato

Parterre d’eccezione e non è una novità. Il Como è anche la squadra dei vip e personaggi famosi sono spesso sulle tribune del Senigaglia per assistere alle partite della squadra di Fabregas.

La sfida con la Roma non fa eccezione, anche se in questo caso si resta in ambito calcistico. Tra gli spettatori, infatti, è presente anche Dele Alli, centrocampista inglese di 28 anni, svincolato da quest’estate quando è terminato il suo contratto con l’Everton. La presenza è definita una semplice visita di cortesia, anche se il giocatore potrebbe anche iniziare ad allenarsi con la squadra lariana, in attesa di capire che ne sarà del suo futuro.

Fermo dal febbraio 2023, quando un infortunio fece terminare anzitempo la sua esperienza in Turchia, lo scorso anno con l’Everton non è mai sceso in campo, complice anche un intervento chirurgico sui si è sottoposto a gennaio. Dele Alli potrebbe iniziare ad allenarsi agli ordini di Fabregas per poi capire se potrà essere un rinforzo per la seconda parte di stagione del Como.

Dele Alli, ma non solo perché al Senigallia è presente anche Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter. Una visita, anche questa, che potrebbe avere risvolti di mercato.

Como-Roma, blitz di Zanetti per Nico Paz

L’ex centrocampista argentino è sugli spalti dello stadio del Como per assistere alla partita tra i lariani e la Roma.

Una visita che non può non essere interpretata anche come una missione di mercato. In questo caso il nome caldo da osservare è quello di Nico Paz, autentico campione in rampa di lancio della formazione di Fabregas, ma in orbita Real Madrid. Il 20enne, argentino come Zanetti, è già ambito da diversi club di tutta Europa, ma le merengues vantano un’opzione di riacquisto che li mette per forza di cose davanti a tutti.

L’Inter comunque lo monitora, essendo un profilo che rientra perfettamente nelle linee guida di Oaktree sul mercato. Gli occhi di Zanetti su di lui, quindi, anche se un’eventuale trattativa si preannuncia tutt’altro che semplice.