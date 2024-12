Vlahovic più Yildiz, per la Juve cambia tutto: affare da 120 milioni

Il mercato della ‘Vecchia Signora’ ruota attorno a pedine di nevralgica importanza: l’intreccio inaspettato orienta le mosse dei bianconeri

Tra le tante note positive messe in mostra nel corso della sfida contro il Manchester City, impossibile non menzionare le ottime risposte fornite dal reparto offensivo della Juventus. Oltre al gol di Vlahovic che di fatto ha stappato la partita, da rimarcare soprattutto la prestazione di Kenan Yildiz. L’esterno offensivo turco è letteralmente salito in cattedra, rendendosi protagonista di una prova maiuscola sotto tanti punti di vista.

Non è un caso che in Inghilterra si stia continuando a parlare della prova del numero 10 della Juventus, che ha impressionato e non poco. Il riferimento a Yildiz, però, ci permette di spostare il nostro focus anche sulle tante indiscrezioni che nelle ultime settimane stanno calamitando l’attenzione mediatica. Benché la sessione invernale di calciomercato non sia ancora cominciata, infatti, non sono poche le big europee che hanno cominciato a muoversi sotto traccia, allo scopo di non farsi trovare impreparate ai nastri di partenza. Ne sa qualcosa la Juventus, nel cui mirino ha messo diversi reparti a causa anche dei tanti infortuni, ma non solo. I discorsi per il rinnovo di Vlahovic e le attenzioni di diversi top club per Yildiz, ad esempio, non rappresentano affatto fatti secondari.

Calciomercato Juventus, lo United monitora con attenzione Yildiz e Vlahovic

Una delle ultime indiscrezioni trapelata dall’Inghilterra ne è una testimonianza tangibile. Secondo quanto evidenziato da CaughtOffside, infatti, il Manchester United avrebbe inserito diversi nomi per rinforzare l’attacco in caso di partenza di Rashford. Oltre ai vari Osimhen, Gyokeres ed Evan Ferguson, i Red Devils starebbero continuando a monitorare da vicino i profili di Vlahovic e Yildiz.

A tal proposito, occorre operare un distinguo tra i due attaccanti. Il numero 10 turco è considerato incedibile dalla Juventus a meno che non arrivi un’offerta da almeno 80-90 milioni di euro: anche in presenza di quest’offerta, però, non è escluso che Giuntoli rifiuti e faccia saltare il banco. Lo stallo vissuto nella trattativa riguardante il rinnovo di Vlahovic, invece, mette la Juve nelle condizioni di poter accettare un’offerta molto più bassa rispetto a quelle circolate fino a qualche settimana fa. Ipotizzare una cessione di Vlahovic a fronte di un’offerta da 40-45 milioni di euro non sarebbe affatto utopistico.

Tra i due, il calciatore che ha maggiori chances di partire è proprio il serbo, la cui cessione andrebbe comunque rimpiazzata. Ecco perché le chances riguardanti un possibile addio del serbo sarebbero drasticamente più alte se contestualizzate in ottica estiva, a maggior ragione se non dovesse arrivare il rinnovo. Lo United osserva: Yildiz e Vlahovic nel mirino. Ai posteri l’ardua sentenza.