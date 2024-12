La Juventus senza Thiago Motta: due big fuori contro il Venezia

La Juve ospita questa sera il Venezia nell’anticipo di campionato: non ci sarà in panchina per squalifica il tecnico italo-brasiliano

Dopo la grande notte contro il Manchester City, la Juventus vuole ritrovare la vittoria anche in campo dove ad attenderla c’è il fanalino di coda Venezia.

Vietato quindi sbagliare all’Allianz Stadium per i bianconeri, fermati sul pareggio nelle ultime tre partite (Milan, Lecce e Bologna). I tre punti in Serie A mancano addirittura dal 9 novembre, giorno del successo nel derby della Mole con il Torino. Questa sera in panchina non sarà seduto Thiago Motta, squalificato dopo l’espulsione rimediata sabato scorso nella rimonta della Juve contro il Bologna. Al suo posto a guidare da bordocampo la ‘Vecchia Signora’ ci sarà il vice Hugeux, presentato così in conferenza stampa dall’allenatore italo-brasiliano: “Mi fido di lui al mille per cento, è un top anche a livello umano e non solo calcisticamente. Lavoriamo bene insieme e c’è un confronto quotidiano”.

Juventus made in USA: McKennie e Weah dal primo minuto

Una buona e una cattiva notizia per la Juventus in vista del Venezia. Da una parte Motta non avrà a disposizione Cambiaso (sempre alle prese con il problema alla caviglia), mentre torna dopo oltre due mesi Nico Gonzalez che potrebbe giocare qualche minuto nel finale di gara.

L’assente dell’ultima ora è invece Rouhi, ai box per un piccolo fastidio muscolare. Thiago Motta, che seguirà la partita dei suoi ragazzi dalla tribuna, pensa a un paio di cambi per l’anticipo dell’Allianz Stadium e dal primo minuto potrebbero rifiatare Conceicao e Locatelli. Sulla destra del reparto offensivo spazio quindi a Weah, mentre il connazionale McKennie è pronto per rilevare il mediano ex Sassuolo. I due statunitensi sono stati protagonisti del raddoppio con il Manchester City e hanno grosse chance di partire titolare contro il Venezia. Per il resto formazione confermata rispetto a mercoledì, con Motta che non rinuncia a Koopmeiners: “È un dieci che sa fare tutto, è fantastico. Per noi è fondamentale“.

Serie A, le probabili formazioni di Juventus-Venezia

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; McKennie, Thuram; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Locatelli, Fagioli, Adzic, Douglas Luiz, Mbangula, Conceicao, Nico Gonzalez. Allenatore: Hugeux (Thiago Motta squalificato)

Venezia (3-4-1-2): Stankovic; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Crnigoj, Nicolussi Caviglia, Zampano; Busio, Oristanio; Pohjanpalo. A disposizione: Joronen, Bertinato, Grandi, Haps, Ellertsson, Altare, Schingtienne, Carboni, Andersen, Doumbia, Bjarkason, Yeboah, Gytkjaer. Allenatore: Di Francesco