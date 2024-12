Thiago Motta ritrova Nico Gonzalez, ma perde un altro pezzo: “Dobbiamo dimenticare il City”

La Juve torna subito in campo dopo la fondamentale vittoria in Champions: le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico bianconero alla vigilia della sfida contro il Venezia

La Juventus, dopo la notte magica in Champions League contro il Manchester City, tornerà in campo già domani sera per l’anticipo di campionato con il Venezia.

La squadra di Thiago Motta è tornato alla vittoria in Europa contro la corazzata di Guardiola e adesso vuole dare continuità di risultati anche in campionato, dove il successo pieno manca da tre partite. Come di consueto, l’allenatore bianconero è intervenuto in conferenza dalla sala stampa dell’Allianz Stadium per presentare la sfida contro il Venezia: “La squadra sta bene, sotto tutti i punti di vista. Il Manchester City ormai è il passato. Il nostro approccio alle partite deve essere sempre lo stesso e dobbiamo rispettare ogni avversario – esordisce Motta – Vogliamo entrare in campo e fare del nostro meglio, interpretando le fasi del gioco e i nostri momenti nel migliore dei modi”.

C’è un recupero importante in casa bianconera, dopo oltre due mesi ai box: “Nico Gonzalez rientra nel gruppo, lui è molto contento e hanno lavorato duramente insieme allo staff per tornare il prima possibile in campo. Spero di potergli dare qualche minuto: non è sicuro, vedremo come andrà la partita”.

Cambiaso e Rouhi invece non ci saranno: “Andrea non è ancora recuperato, sente dolore e non è in condizioni di scendere in campo. Gli altri indisponibili saranno Bremer, Cabal, Milik e Rouhi, che è alle prese con un infortunio muscolare comunque non grave”.

Sul momento di Vlahovic, tornato decisivo nella serata di Champions: “Contro il Manchester City ha fatto molto bene, soprattutto nel secondo tempo. Nel primo potevamo fare tutti meglio mentre nel secondo tempo Dusan, come tutta la squadra, è cresciuto molto. Sono contento e non solo per il gol: se lo merita e deve continuare a lavorare come sta facendo“.

Juventus-Venezia, Thiago Motta in conferenza: “Koopmeiners sa fare tutto, è fondamentale”

Domani, causa squalifica, Thiago Motta non sarà in panchina e al suo posto ci sarà il vice Hugeux: “Mi fido di lui al mille per cento, è un top anche a livello umano e non solo calcisticamente. Lavoriamo bene insieme e c’è sempre un confronto quotidiano. Non penso che la mia assenza inciderà, stiamo parlando di grandi calciatori che sanno cosa fare. Questo alzerà ancora di più il loro livello di attenzione. Mi fido al 200% della mia squadra”.

Sulle prestazioni altalenanti di Koopmeiners, che resta comunque una pedina imprescindibile nello scacchiere di Motta: “Per noi è fondamentale, sa fare tutto. Mi piace vedere tante cose di un giocatore: il suo linguaggio del corpo è incredibile, da numero dieci. Anche il suo approccio e la mentalità nei momenti difficili sono da numero dieci. Inoltre, interpreta le varie situazioni in campo in modo fantastico. Tutti conosciamo le qualità di Koopmeiners: per tutti questi motivi è un calciatore difficile da togliere”.

Infine sull’emergenza nel reparto difensivo e l’importanza di McKennie: “All’occorrenza Weah, Locatelli e Weston possono giocare in difesa. Ho a disposizione giocatori di alto livello, che possono interpretare più ruoli. McKennie domani può giocare dal primo minuto, è entrato molto bene nell’ultima partita. Ha le caratteristiche per entrare con più continuità in area e fare più gol”, conclude Thiago Motta.