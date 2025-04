DIRETTA Champions, Dortmund-Barcellona 1-0 e Aston Villa-Psg 0-2: raddoppia Mendes! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Signal Iduna Park’ tra i tedeschi di Kovac e i catalani di Flick e quello del ‘Villa Park’ tra gli inglesi di Emery e i francesi di Luis Enrique in tempo reale

Il Barcellona e il Paris Saint-Germain fanno visita nell’ordine al Borussia Dortmund e all’Aston Villa nelle prime due gare di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Due sfide che mettono in palio i primi due posti in semifinale che saranno dirette rispettivamente dall’arbitro italiano Mariani e dal fischietto spagnolo Sanchez.

Da una parte, al ‘Signal Iduna Park’, i gialloneri di Nico Kovac, reduci dal pareggio in Bundesliga contro il Bayern Monaco, sono chiamati all’impresa impossibile. Serve un vero e proprio miracolo sportivo per ribaltare il 4-0 dell’andata che ha portato le firme di Raphinha, Yamal e due volte dell’ex Lewandowski: quattro gol di differenza per portare la gara ai tempi supplementari e cinque per passare il turno. I blaugrana di Hansi Flick, che invece vengono dal successo nella Liga contro il Leganes, hanno a disposizione tre risultati: oltre alla vittoria e al pareggio, infatti, andrebbe bene anche una sconfitta con non più di tre gol di scarto. Chi passa il turno se la vedrà in semifinale con la vincente tra Inter e Bayern Monaco.

Dall’altra parte, al ‘Villa Park’ di Birmingham, i Clarets di Unai Emery, reduci dalla vittoria in Premier League contro il Southampton, hanno il difficile compito di ribaltare il 3-1 subito la scorsa settimana in terra francese per effetto dei gol di Doue, Kvaratskhelia e Mendes dopo l’iniziale vantaggio di Rogers. Serve una vittoria con tre o più gol di scarto, oppure almeno due per andare ai supplementari ed eventualmente ai rigori. Ai Rouge et Bleu di Luis Enrique, che invece hanno riposato in Ligue 1, basta invece perdere di misura per passare al turno successivo e sfidare la vincente tra Arsenal e Real Madrid. Entrambe le partite saranno trasmesse in tv su Sky Sport e saranno visibili in streaming su tutti i dispositivi sulla app di Now. Calciomercato.it vi offre i match tra Borussia Dortmund e Barcellona e tra Aston Villa e Psg live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Borussia Dortmund-Barcellona e Aston Villa-Paris Saint Germain

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Kobel; Anton, Sule, Bansebaini; Couto, Nmecha, Gross, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier. All. Nico Kovac

BARCELLONA (4-3-3): Szczesny; Kounde, Araujo, Cubarsi, Martin; Fermin Lopez, De Jong, Gavi; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Hansi Flick

ARBITRO: Maurizio Mariani (Italia)

ASTON VILLA (4-3-3): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Kamara, Onana, Tielemans; Rogers, McGinn, Rashford. All. Unai Emery.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Barcola, Dembele, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

ARBITRO: Jose Maria Sanchez Martinez (Spagna)