UFFICIALE Milan, infortunio Maignan: salta almeno un derby

Le ultimissime notizie relative al portiere francese, che venerdì ha dovuto fare i conti con un trauma cranico. L’esito dei nuovi esami

Mike Maignan si è sottoposto questo pomeriggio – come da programma – a nuovi controlli medici dopo il trauma cranico subito durante il match contro l’Udinese.

“In data odierna – informa il Milan – l’estremo difensore francese è stato sottoposto ad esami specialistici che hanno escluso complicanze. Nei prossimi giorni Mike potrà riprendere progressivamente gli allenamenti”.

Sospiro di sollievo, dunque, per il club rossonero, che potrà presto riabbracciare il proprio portiere, dopo il grande spavento di venerdì sera. Maignan a causa del duro scontro con Alex Jimenez era stato costretto a lasciare il campo in barella, facendo spaventa tutto il popolo rossonero, ma non solo.

Il francese, come raccontato, era stato trasportato in ospedale, per i primi accertamenti che avevano escluso ogni tipo di complicazione. Così dopo una notte passata in osservazione, l’ex Lille aveva fatto ritorno a Milano in mattinata. Oggi, dunque, gli esami tanto attesi per il via libera al ritorno all’attività agonistica.

Milan, Maignan punta all’Inter

Il Milan non ha alcuna intenzione di correre alcun tipo di rischio e la ripresa degli allenamenti del suo giocatore sarà graduale.

E’ molto probabile che Mike Maignan torni a lavorare in gruppo, con il resto dei compagni, già prima della sfida contro l’Atalanta, ma ad oggi la sua presenza contro gli uomini di Gian Piero Gasperini, per la 33esima giornata di Serie A, è in dubbio.

Alla fine Sergio Conceicao potrebbe decidere di risparmiare il suo capitano, lasciando spazio a Marco Sportiello, così da avere al 100% Maignan per la partita più importante di questo finale di stagione, contro l’Inter. Una sfida, quella del 23 aprile, che vale una finale