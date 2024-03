Juve e Inter su Di Gregorio, Galliani: “Non ho sentito nessuno. Monza senza limiti”

Il Ceo del Monza, Adriano Galliani, è tornato a parlare del momento dei brianzoli e dei rumors di mercato su Di Gregorio

Il Monza rinnova la partnership con MSC Crociere e accoglie nuovamente nella famiglia brianzola un marchio come Simmenthal, sponsor negli anni ’50 del club biancorosso.

È Adriano Galliani a fare gli onori di casa e a presentare i nuovi accordi nella conferenza stampa allestita all’U-Power Stadium, dove c’è spazio anche per l’attualità e il campo: “Siamo vicini al grande traguardo e confidiamo di raggiungerlo presto e giocare così per il terzo anno consecutivo nel campionato di Serie A – esordisce l’Ad del Monza alla vigilia della sfida di campionato contro la Roma che potrebbe certificare la salvezza della squadra di Palladino – Il percorso di crescita va avanti, non solo in campo ma anche attraverso gli sponsor: fin dai tempi del Milan ho sempre cercato grandi partner”.

Galliani fa l’occhiolino al sogno Europa considerando la posizione di classifica e il momento positivo di Pessina e compagni: “L’obiettivo del Monza, e ce lo siamo sempre detti, è in primis quello di mantenere la categoria. Successivamente, di fare il massimo possibile. Non ci poniamo limiti e obiettivi. È già un sogno e meraviglioso mantenere la categoria. Abbiamo vinto contro tutte le grandi negli ultimi due campionati: Juve, Inter, Napoli e l’altra settimana anche con il Milan. A pensarci è qualcosa di incredibile, fino a quattro anni fa giocavamo con la Giana Erminio in Serie C… Tutto questo senza il presidente Berlusconi non sarebbe stato possibile. Io poi mi inc… perché la gente di Monza ci critica dopo una sconfitta contro l’Inter. Sabato contro la Salernitana diventano pazzo perché si era materializzata la classica azione che citava sempre il presidente Berlusconi: rinvio del portiere Di Gregorio, sponda del centravanti Djuric e inserimento di un giocatore intelligente come Pessina“.

Galliani sul format dei campionati: “Non si può uccidere la Serie A”

Galliani non parla del futuro di Palladino, ma ribadisce la posizione del Monza su un gioiello della rosa biancorossa: “Non ho mai parlato con nessuno per Di Gregorio, in estate abbiamo rinnovato il contratto ai nostri giocatori più importanti“, le parole del Ceo brianzolo sul portiere che piace a Juventus, Inter, Milan e Roma in Serie A.

L’ex dirigente del Milan prosegue: “La proprietà è fantastica, i figli di Berlusconi sanno qual era l’amore del presidente verso il Monza. Stanno continuando a investire tanti soldi per questa società, al momento mi lasciano fare e anzi sono io che forse sono un po’ troppo spendaccione. Magari a gennaio potevo fare qualche acquisto in meno sul mercato, ma la passione per il Monza è tanta. I figli del presidente Berlusconi sono fantastici”.

Infine, Galliani torna ad analizzare la delicata questione sul format dei campionati: “È impensabile che il diritto di intesa della Serie A venga tolto. È una cosa che non verrà consentita e ci batteremo nel caso con tutte le nostre energie. La Serie A è così da vent’anni con 20 squadre, la situazione è complessa e con molte anomalie. La mia visione sul formato è molto semplice e l’ho spiegata anche nei giorni scorsi nell’assemblea di Lega. Sono Fifa e Uefa ad affollare i calendari con nuove manifestazione e partite tra Super Champions e Mondiale per Club. Questo per far giocare a due-tre squadre più gare, mentre noi rischiamo che due società spariscano. La posizione di tutta la Lega è ferma e non si può uccidere così il campionato italiano, che inoltre già viene ferito dalla concorrenza degli altri paesi sui diritti Tv”.