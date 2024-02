Palladino e Di Gregorio fra Inter e Juventus: c’è l’annuncio di Galliani | VIDEO CM.IT

Dal futuro di Palladino a Di Gregorio, conteso da Inter e Juventus: Galliani torna a parlare dei big del suo Monza | VIDEO CM.IT

Monza sogna l’Europa. Reduce da due vittorie consecutive, la squadra di Palladino si è portata a ridosso delle big e dei primi piazzamenti validi per la qualificazione alle coppe europee. Il Napoli campione d’Italia è ad un solo punto di distanza, Lazio e Roma rispettivamente di 4 e 5 lunghezze.

All’arrivo in Lega Serie A, Adriano Galliani ha parlato così: “È un Monza che va avanti di partita in partita, sperando di fare sempre meglio. Ricordiamoci i 52 punti dello scorso anno, anzi 51 in 32 partite visto che nelle prime sei avevamo fatto soltanto un punto. È un Monza che sta facendo benissimo nei primi due anni della sua vita in Serie A e sono molto contento”.

A tenere banco è anche il futuro di Palladino: “Speranza di trattenerlo? Lo ripeto ancora una volta: Palladino e io abbiamo detto che ci saremmo parlati il 27 maggio, al termine del campionato. Questi sono i patti e i patti si cercano di rispettare nella vita”.

Monza, Galliani su Di Gregorio: “Inter e Juve? Non ho parlato con nessuno”

“Le parole dell’agente? Io non sto pensando a nessuno e non ho parlato con nessuna squadra. Di Gregorio ha tre anni di contratto con il Monza. Il procuratore è una brava persona e anche qui dobbiamo restare calmi”, ha dichiarato il dirigente del club brianzolo.

🎥 #Monza – Adriano #Galliani all’arrivo in Lega: “Con #Palladino parleremo il 27 maggio, continuo a ripeterlo. Questi sono i patti. #Juve e #Inter su #DiGregorio? Non ho parlato con nessuno, ha tre anni di contratto. Costa 20 milioni? Non lo so quanto vale, prenderò un… pic.twitter.com/WETqDz9JZw — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 26, 2024

“Costa 20 milioni? Non lo so, prenderò un consulente finanziario (sorride, ndr). Io comunque ragiono sempre anno per anno: dal primo luglio al 20 giugno e si va avanti così. – ha concluso Galliani – Dunque figuriamoci se parlo di mercato… Il giocatore ha un contratto, per Belloni (l’agente di Di Gregorio, ndr) ripeto è una brava persona”.

Dall’inviato Giorgio Musso