Clamoroso Inter, ricorso contro il nuovo acquisto

Clamorosa querelle in casa Inter, presentato il ricorso contro l’acquisto del nuovo giocatore nerazzurro

Con lo scudetto già conquistato, l’Inter si prepara ad una grande festa a San Siro contro il Torino. Nel frattempo il club nerazzurro sta già ragionando a quelli che potranno essere i prossimi acquisti in vista della stagione 2024/2025.

E due colpi sembra che la dirigenza meneghina li abbia già sostanzialmente chiusi. Si tratta di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, prossimi ad approdare a Milano a parametro zero. Per quanto riguarda l’iraniano, si è aperta però una nuova polemica. Dal Portogallo però sottolineano come sia stato presentato un ricorso contro il trasferimento di Taremi. Un ricorso che però non riguarda il suo passaggio all’Inter, bensì quello precedente, che ha portato l’iraniano dal Porto al Rio Ave nell’estate 2020.

Inter, caso Taremi: ricorso dell’agenzia contro il Porto

Come riferisce ‘O Jogo’, l’agenzia Xektalent avrebbe presentato un ricorso presso il tribunale civile centrale di Penafiel, ovvero il tribunale giudiziario del distretto di Porto Este, contro il Porto.

Le ragioni sarebbero dovute ad una quota non pagata all’agenzia da parte del club biancoblu. Secondo l’agenzia, i ‘Dragoes’, nel momento dell’acquisto del classe 1992 dal Rio Ave, avrebbero dovuto versarle una somma mai effettivamente pagata. La richiesta contenuta nel ricorso presentato dai vecchi procuratori di Taremi sarebbe di circa 230.000 euro, perché questo dovrebbe essere il valore del pagamento di quota non versato. Un caso dunque che riguarda solo il club lusitano. Nessun problema quindi per l’Inter, che può dormire sonni tranquilli e può attendere quindi la fine della stagione per aspettare il suo nuovo attaccante.