Pioli via subito dal Milan: scoperto l’accordo con un altro club di Serie A

Il Napoli è a caccia dell’allenatore per la prossima stagione dopo il flop complessivo di questa annata. Tra i candidati c’è forte il nome di Stefano Pioli

In casa Napoli si ripercorre in queste ore la gioia per lo scudetto vinto esattamente un anno fa. Una felicità passeggerà subito spazzata via da una stagione, quella che volge al termine, a dir poco disastrosa.

Tre allenatori nel corso dell’anno e mai un momento di pace per i campioni d’Italia 2022/23 che hanno quindi abdicato molto presto lasciando spazio alla concorrenza. Fuori anche dalla zona Champions è già il momento di rifondare per il club di Aurelio De Laurentiis che dovrà ripartire da un altro condottiero in vista della prossima annata.

Da Conte a Italiano passando per Gasperini e Pioli: non mancano gli allenatori accostati in queste settimane al Napoli del futuro, che lavora per costruire le basi delle prossime stagioni. De Laurentiis non potrà più fallire la scelta dopo il flop di quest’anno e sembra prendere quota sempre di più proprio il nome dell’attuale allenatore del Milan.

Calciomercato Napoli, accordo verbale per Pioli: la candidatura di Italiano si è raffreddata

Secondo quanto evidenziato dall’edizione online di ‘Repubblica’ il Napoli avrebbe scelto Stefano Pioli con il presidente De Laurentiis che avrebbe virato sull’allenatore che ha ancora un anno di contratto col Milan, club col quale ha vinto anche uno scudetto oltre ad aver raggiunto le semifinali di Champions.

I contatti con l’entourage andrebbero avanti da settimane e nelle ultime ore sarebbe arrivato l’accordo verbale per un biennale con opzione per la terza stagione. La stessa testata sottolinea quindi come Pioli abbia battuto la concorrenza visto anche il raffreddamento della candidatura di Italiano.

Proprio il tecnico rossonero dovrebbe quindi essere il prossimo allenatore del Napoli. In tendenza con questa ipotesi anche le quote Snai relative ad un possibile esonero. Proprio quella di Pioli è la più bassa a 2.25 contro il 3.50 di Di Francesco e Nicola.