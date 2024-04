Rebus panchina Napoli: da Conte a Pioli passando per Gasperini | CM.IT

Il presidente De Laurentiis e il futuro uomo mercato Manna alle prese con la scelta dell’allenatore: tutti i nomi

All’indomani dell’ennesima sconfitta stagionale patita dal Napoli campione d’Italia in carica, questa volta sul campo dell’Empoli di Davide Nicola che conquista così tre punti fondamentali per la salvezza, continua il casting per il futuro allenatore.

Sono tanti i nomi sul tavolo del presidente Aurelio De Laurentiis che, con l’ausilio del prossimo direttore sportivo Giovanni Manna in arrivo dalla Juventus, dovrà valutare per poi prendere la decisione giusta per tornare ai massimi livelli. Questa stagione ha visto alternarsi tre allenatori sulla panchina partenopea, tutti con risultati decisamente insufficienti: prima è toccato a Rudi Garcia, sostituto poi da Walter Mazzarri. Infine, Francesco Calzona, anch’egli non è riuscito a risollevare la situazione. Dunque, i dirigenti azzurri non possono più sbagliare, i tifosi si aspettano di ripartire alla grande nella prossima stagione.

E sono tanti gli allenatore accostati alla panchina del Napoli. In primis, come raccontato dalla nostra redazione, quell’Antonio Conte già cercato da De Laurentiis più volte e attualmente libero da vincoli contrattuali. Ma, naturalmente, non è il solo. In particolare, sono in grande ascesa le quotazioni di Stefano Pioli, attuale allenatore del Milan, ma prossimo all’addio dopo una stagione ritenuta deludente dalla società rossonera. Scendono un po’, invece, le quotazioni di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina di Rocco Commisso. Ultimo, ma non ultimo, un nome che più volte è stato vicino al Napoli in passato: Gian Piero Gasperini, pilota dell’Atalanta dei miracoli, fresca di conquista della semifinale di Europa League dopo aver battuto il colosso Liverpool di Jurgen Klopp.

Gasperini e il Napoli, una voce dal passato

Ai tempi della prima esperienza di Mazzarri sulla panchina del Napoli, Gasperini fu davvero vicino a firmare per il club di De Laurentiis. Poi, il livornese rinnovò e non se ne fece nulla.

Anche la scorsa estate, per sostituire Luciano Spalletti, si era fatto il nome del tecnico di Grugliasco, ma poi venne scelto Rudi Garcia. Adesso, come detto, il nome del ‘Gasp’ torna di moda e non potrebbe essere altrimenti, visto il grande lavoro fatto in questi anni alla guida dell’Atalanta. E, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, al Napoli la soluzione Gasperini interessa, e non poco. Sotto contratto con i bergamaschi fino al 30 giugno 2025, l’allenatore è tranquillamente a suo agio sulla panchina dei lombardi, ma è chiaro che una chiamata di un club importante come quello campano potrebbe essere valutata con attenzione. Chiaramente, l’Atalanta non ha nessuna intenzione di privarsi a cuor leggero del suo condottiero e farà di tutto per trattenerlo. Ma la pista Gasperini per il Napoli va tenuta in considerazione.