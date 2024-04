Pioli al Napoli, primo sgarro al Milan: colpo da 20 milioni

Stefano Pioli potrebbe diventare il nuovo allenatore del Napoli e si potrebbe verificare un primo sgarro al Milan: i dettagli sull’affare da 20 milioni di euro

Sono settimane caldissime in casa Napoli e Milan, legate da un filo conduttore che potrebbe cambiare le sorti di entrambe le panchine in vista della prossima stagione. Stefano Pioli, infatti, lascerà, con ogni probabilità, i rossoneri e il club in pole è proprio quello del patron De Laurentiis.

Da settimane, su queste pagine, vi riportiamo della volontà del presidente partenopeo di arrivare ad Antonio Conte, ma la pista si starebbe raffreddando, lasciando spazio proprio a quella che porterebbe al tecnico emiliano. La recente eliminazione dall’Europa League per mano della Roma ha infatti accelerato il processo di addio tra le parti.

Stefano Pioli ha ora un’ultima missione in casa Milan, quella di impedire all’Inter di vincere lo scudetto nel derby di lunedì sera e rimandare la festa nerazzurra almeno alla settimana successiva. Si tratterebbe, così, del saluto finale da parte dell’allenatore che ha riportato lo scudetto in rossonero dopo anni difficili.

Pioli, possibile sgarro al Milan: il colpo accostato al Napoli

Le voci di un approdo di Pioli in azzurro si stanno facendo sempre più insistenti e l’accordo tra le parti potrebbe arricchirsi di dettagli che coinvolgerebbero colpi di mercato paralleli. Napoli e Milan, infatti, stando a quanto riportato dai colleghi di HLN Sport in Belgio, avrebbero puntato gli occhi sullo stesso obiettivo.

Stiamo parlando del classe 1999 Andreas Skov Olsen, che molti di voi ricorderanno per aver già giocato in Serie A tra il 2019 ed il 2022 con la maglia del Bologna. Ala destra danese, che ha saputo anche adattarsi a ricoprire il ruolo di ala sinistra. Proprio questa duttilità lo renderebbe un colpo perfetto per il nuovo Napoli di Pioli.

Alternativa a Politano o, all’occorrenza, anche a Kvaratskhelia, mentre al Milan potrebbe alternarsi con Pulisic e Chukwueze, ma anche con Leao. Un rincalzo importante, specie per i suoi numeri più recenti. La crescita del giocatore è infatti esponenziale: nell’ultima stagione al Bologna ha realizzato 11 gol e 6 assist in 36 presenze, in quella dopo al Club Brugge ha messo a referto 9 reti e 7 assist in 30 partite, mentre in questa stagione è esploso definitivamente con 23 gol e 8 assist in 46 gare.

Il suo valore di mercato attuale è di 18 milioni di euro secondo dati Transfermarkt, ma la richiesta dal Belgio potrebbe essere ben più alta. Un investimento importante quello che potrebbe fare il Napoli per arrivare al giocatore, attualmente infortunato e dunque indisponibile per la gara d’andata contro la Fiorentina in Conference League.

Saranno mesi caldissimi che potrebbero riavvicinare il danese alla Serie A, ma molto dipenderà dal futuro allenatore di Napoli e Milan, il cui destino potrebbe essere segnato già nelle prossime settimane. Per questo vi invitiamo a rimanere collegati sulle nostre pagine per ulteriori aggiornamenti.