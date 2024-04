Svelate le cifre ufficiali: l’Inter deve sborsare 10 milioni a giugno

L’Inter si appresta a mettere in bacheca lo scudetto e la seconda stella: intanto arrivano i dettagli dell’operazione a titolo definitivo

Manca l’ultimo passo all’Inter per conquistare lo scudetto e fregiarsi della seconda stella: lunedì il derby contro il Milan che può consegnare il tricolore ai nerazzurri in caso di vittoria.

Cresce l’attesa nell’ambiente interista come testimoniano le parole dell’Ad Beppe Marotta, mentre Inzaghi e la squadra preparano la stracittadina che potrebbe valere il titolo nel quartier generale di Appiano Gentile. L’allenatore piacentino sembra orientato ad affidarsi ai titolarissimi, con l’unico dubbio ancora sulla corsia di destra tra Darmian (ad oggi favorito) e Dumfries. Rientrano dalla squalifica Pavard e capitan Lautaro Martinez, mentre sulla sinistra sembra destinato alla panchina Carlos Augusto. L’eclettico esterno brasiliano sarà certamente utile a gara in corso nell’arco delle frecce a disposizione di Inzaghi e fin qui è stato protagonista di una stagione positiva al primo anno con la casacca nerazzurra.

Calciomercato Inter, i dettagli del riscatto di Carlos Augusto dal Monza

Carlos Augusto è sbarcato a Milano dalla vicina Monza lo scorso agosto, per un’operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto e dopo aver firmato un rinnovo fino al 2026 del contratto in scadenza con i brianzoli il prossimo giugno.

Acquisizione a titolo definitivo materializzatosi nelle scorse settimane, grazie alla qualificazione matematica alla prossima Champions League dell’Inter. Il riscatto, negli accordi tra le due società, era appunto legato all’accesso in una qualsiasi competizione europea del sodalizio di Zhang. Affare da 13 milioni di euro complessivi, con il prestito oneroso da quasi 3,2 milioni come svelato nel bilancio del Monza. L’Inter quindi dovrà versare a fine stagione circa 10 milioni per rilevare interamente il cartellino di Carlos Augusto, oltre eventualmente a 4 milioni di bonus che scatterebbero a determinate condizioni. Il 25enne nazionale brasiliano ha collezionato per il momento 40 gettoni complessivi in nerazzurro, con una rete e tre assist vincenti a referto.

Nella prossima stagione l’ex Monza è destinato ad avere ancora più spazio nello scacchiere di Inzaghi, che potrebbe utilizzarlo con regolarità anche da braccetto difensivo vista la duttilità mostrata dal giocatore.