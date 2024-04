Per l’Inter oltre 100 milioni: c’è anche l’acquisto ufficiale | CM.IT

L’Inter continua la sua marcia inarrestabile verso lo scudetto e la seconda stella dopo il successo del Meazza contro l’Empoli

L’Inter non sbaglia, sbriga la pratica Empoli davanti ai 72 mila di San Siro e rispedisce i cugini del Milan a +14 in classifica.

Lo scudetto è sempre più vicino per la compagine allenata da Simone Inzaghi, festante e carico a fine partita con i suoi giocatori tra gli applausi dei tifosi della ‘Beneamata’. Lo storico traguardo della seconda stella è ormai a portata di mano e la capolista potrebbe avere il primo match point a disposizione proprio contro i cugini rossoneri nel derby del 22 aprile. Intanto l’Inter a otto giornate dal termine del campionato può festeggiare un altro traguardo: ovvero l’acceso matematico alla prossima edizione della Champions League. Un obiettivo – minimo ai nastri di partenza della stagione – che con il nuovo formato del massimo torneo continentale assicurerà al club di Zhang un assegno (almeno) di oltre 50 milioni di euro.

Inter, Champions e Carlos Augusto blindati in attesa dello scudetto

Cifra che raddoppierà, sfondando il muro dei 100 milioni, grazie anche al pass staccato nei mesi scorsi per il nuovo Mondiale per Club organizzato dalla Fifa e che si disputerà negli Stati Uniti nell’estate 2025.

La serata contro l’Empoli, inoltre, come appurato da Calciomercato.it certifica l’acquisto a titolo definitivo di Carlos Augusto da parte dell’Inter. L’obbligo di riscatto del brasiliano, fissato negli accordi in estate con il Monza, si sarebbe materializzato appunto con la matematica qualificazione dei nerazzurri per una qualsiasi competizione europea (quindi Champions, Europa o Conference League) nella prossima stagione. Nelle casse dei brianzoli finiranno così 13 milioni di euro più eventuali bonus per il cartellino del laterale classe ’99, al rientro nel match contro l’Empoli dopo l’infortunio e subentrato nella ripresa all’autore del vantaggio interista Dimarco. Carlos Augusto al primo anno a Milano ha collezionato finora 38 presenze complessive con a referto una rete e tre assist.

🇧🇷 #Inter – Con la qualificazione matematica alla prossima Champions League si materializza il riscatto obbligatorio di #CarlosAugusto (13 milioni più eventuali bonus al #Monza), legato appunto all’accesso a una competizione europea del club nerazzurro 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/QlU1WpIAEU — Giorgio Musso (@GiokerMusso) April 1, 2024

In precedenza si erano materializzati anche i riscatti obbligatori di Frattesi (27 milioni al Sassuolo più eventuali 5 di bonus) e Arnautovic (operazione col Bologna da 10 milioni tra parte fissa e bonus), con il futuro all’Inter dell’attaccante austriaco che resta però in bilico.