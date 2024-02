Poker e affare da 27 milioni per l’Inter: adesso è ufficiale | CM.IT

Inter schiacciasassi anche nella trasferta di campionato sul campo del Lecce: arriva l’ufficialità su un’operazione di mercato della società nerazzurra

L’Inter non perde un colpo e asfalta anche il Lecce a domicilio nel posticipo della 26° giornata del campionato di Serie A.

La squadra di Simone Inzaghi continua a volare in campionato, malgrado l’ampio turnover e i tanti tirolarissimi fuori tra infortuni e rotazioni nella trasferta contro i salentini. A spiccare tra gli altri sotto la pioggia del ‘Via del Mare’ c’è sicuramente la prestazione a tutto campo di Davide Frattesi, per l’occasione tornato nell’undici iniziale nella mediana nerazzurra per dare respiro anche all’inamovibile Barella. L’ex Sassuolo è stato uno dei migliori nelle fila della capolista e ha siglato la rete del raddoppio nella ripresa che ha virtualmente chiuso la contesa. Non sazio, il numero 16 interista ha servito a capitan Lautaro Martinez la palla del 3-0 per gli ospiti. Frattesi ha messo a referto il terzo centro stagionale in campionato, 5° totale considerando tutte le competizioni (in 29 gettoni complessivi).

Calciomercato Inter, festa completa per Frattesi: gol e riscatto

Una giornata da ricordare e a tutto tondo per Frattesi, anche perché certifica l’ufficialità del riscatto obbligatorio del centrocampista con l’Inter.

Alla prima presenza nel mese di febbraio infatti, secondo gli accordi stipulati con il Sassuolo, il classe ’99 sarebbe diventato a tutti gli effetti un giocatore nerazzurro. Dopo i 6 milioni di euro dello scorso luglio per il prestito oneroso, alla società emiliano andranno quindi altri 27 milioni per il riscatto di Frattesi. Ai 33 milioni di euro complessivi, inoltre, potranno aggiungersi altri 5 milioni di euro di bonus legati sempre alle presenze del nazionale azzurro e alla qualificazione alla prossima Champions League del club di Zhang. Una curiosità: circa 8 milioni finiranno nelle casse della Roma, che vantava una percentuale di rivendita sull’ex Sassuolo e Monza. Frattesi la scorsa estate aveva sottoscritto un contratto fino al giugno 2028 con l’Inter, a poco meno di 3 milioni di euro netti d’ingaggio all’anno.

Nelle scorse settimane si era concretizzato anche il riscatto obbligatorio di Arnautovic, mentre quello di Carlos Augusto scatterà al raggiungimento della matematica qualificazione dei nerazzurri per una qualsiasi competizione europea per la prossima stagione.