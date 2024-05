Il Milan ha trovato il nuovo bomber: pagano la clausola

Il Milan ha scelto l’attaccante per la prossima stagione: è la priorità assoluta, rossoneri pronti a pagare la clausola

Al di là di chi sarà l’allenatore, il Milan ha una grande priorità per il calciomercato estivo: un attaccante. Con Giroud che ha ufficializzato l’addio e il trasferimento in MLS, i rossoneri hanno la necessità di trovare un altro numero 9 che possa non far rimpiangere il francese.

Una scelta non secondaria, anzi fondamentale nella costruzione della squadra per la prossima stagione. Di nomi in questi mesi ne sono stati fatti tanti, ma stando alle ultime indiscrezioni, ci sarebbe un nome segnato in rosso dalla dirigenza rossonera. È Sehrou Guirassy la priorità del Milan per il reparto offensivo.

Il 28enne franco-guineano è stato protagonista di un’ottima stagione con la maglia dello Stoccarda con 28 gol in 29 partite. Un rendimento che ha attirato l’interesse di tanti club, Milan compreso. Proprio i rossoneri hanno provato a prenderlo già a gennaio, senza però affondare il colpo.

Calciomercato Milan, Guirassy con la clausola: le ultime

Ora le cose potrebbero andare diversamente: stando a quanto riportato da ‘footmercato.com’, infatti, sarebbe proprio Guirassy in cima alle preferenze dei rossoneri.

Non una missione semplice strappare il sì del giocatore, legato allo Stoccarda fino al 2026 con un contratto nel quale è presente una clausola abbordabile (17,5 milioni di euro). Prenderlo significherà quindi pagare la clausola, ma anche fare i conti con la concorrenza del Borussia Dortmund.

Anche i finalisti di Champions, infatti, hanno messo gli occhi sul 28enne e sono pronti a soffiarlo al Milan. Settimane bollenti quindi per Guirassy: pronto a cambiare maglia con Milan e Borussia a sfidarsi per i suoi gol.