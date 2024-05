Adios Juventus: scambio tra attaccanti con Joao Felix

Manca il via libera definitivo da parte dell’allenatore per accelerare le pratiche dello scambio

Nonostante la vittoria della Coppa Italia contro l’Atalanta, il futuro di Massimiliano Allegri sembra comunque essere segnato. Come vi raccontiamo da mesi, il rapporto tra allenatore e dirigenza si è consumato ed ha raggiunto il culmine durante i festeggiamenti dell’Olimpico. Con un anno di anticipo, dunque, la Juventus saluterà il tecnico toscano per andare all’assalto immediato di Thiago Motta.

Un divorzio che potrebbe arrivare ancor prima del previsto. A due giornate dal termine del campionato, forte della qualificazione in Champions League già raggiunta, la dirigenza starebbe infatti pensando di punire l’atteggiamento sopra le righe avuto dall’allenatore al termine dell’incontro tra Juventus e Atalanta. In ogni caso è solo questione di tempo prima che venga annunciato ufficialmente l’addio dell’allenatore e l’inizio di una nuova era che con ogni probabilità porterà la firma, oltre a quella di Cristiano Giuntoli, di Thiago Motta.

Una volta definito il quadro della prossima stagione, potrà prendere il via ufficiale anche il mercato bianconero. Una sessione che si prevede scoppiettante con diverse uscite, ma soprattutto entrate di livello per rilanciare le ambizioni scudetto dell’organico in campionato. Come riportato da ‘El Nacional’, uno degli obiettivi che però rischia di sfumare sul nascere riguarda Raphinha del Barcellona. L’esterno brasiliano, reduce da una grande stagione, potrebbe infatti essere utilizzato dalla società blaugrana all’interno di un maxi scambio di mercato.

Calciomercato Juve, addio Raphinha: scambio con Joao Felix

Obiettivo da mesi della Juventus, Raphinha di recente ha pure attirato l’interesse dell’Atletico Madrid che proprio con il Barcellona ha ancora un’operazione in sospeso.

A fine stagione, infatti, i due club dovranno incontrarsi per discutere il futuro di Joao Felix, in prestito nell’ultimo anno in Catalogna. A risolvere il nodo che riguarda l’attaccante portoghese potrebbe essere proprio uno scambio alla pari tra colchoneros e blaugrana con Raphinha altro protagonista. Un’idea della quale parleranno Atletico e Barcellona nell’appuntamento fissato tra poche settimane, ma che sembra non convincere del tutto Xavi. L’allenatore, che rimarrà sulla panchina catalana anche il prossimo anno, preferirebbe tenere il brasiliano in rosa e rinunciare al ritorno di Joao Felix.