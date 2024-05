Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 17 maggio

Dalla Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 17 maggio 2024

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Addio al veleno”. La rabbia della Juve: dopo le scenate di Roma con Allegri è finita. Inter: scontro sul prestito, il club rischia lo stallo. Ora Fonseca va in pressing : Milan mi vuoi? De Laurentiis: “Napoli, non c’è soltanto Conte”.

Così apre il Corriere dello Sport: “Mad Max”. Altre due partite, poi il divorzio. Tutto su Motta: cresce l’attesa. De Laurentiis: “Ricostruirò un Napoli fortissimo”. Zirkzee, ora ci prova l’Arsenal.

L’apertura di Tuttosport: “Che brutta fine”. Allegri lascia la Juve guastando la festa per il trionfo in Coppa Italia. Rispunta Simeone per l’attacco Toro. Inter, Zhang, Pimco: corsa contro il tempo.