Juve, caos Allegri: “E’ imbarazzante. Ha fatto di tutto per non farlo arrivare”

Le dichiarazioni del giornalista in merio a quanto successo nella serata di ieri dopo la finale di Coppa Italia. Allegri finisce nel mirino della critica

Quanto accaduto ieri a margine di Atalanta-Juventus, con Massimiliano Allegri protagonista, è chiaramente l’argomento più discusso delle ultime ore.

In casa bianconera si sta pensando anche ad un esonero immediato del tecnico livornese, che ha comunque il futuro segnato. Le riflessioni su Allegri sono dunque in corso: “La Juve sta valutando sul piano legale se rescindere il contratto – afferma il giornalista Paolo Bargiggia ai microfoni di TvPlay -. Se fossi in loro, lo farei subito se trovassi un cavillo. Perché comunque se l’è cercata Allegri, dopo la brutta figura fatta davanti a tutti. Allegri è esploso, si era contenuto molto in questi mesi”.

Juve, Bargiggia: “Allegri voleva puntare su Manna o Cherubini”

Che il rapporto tra Allegri e Giuntoli non fosse tra i migliori era noto da tempo: “Aveva fatto di tutto per non far arrivare Giuntoli alla Juventus – prosegue Bargiggia -. Lui avrebbe voluto che Manna prendesse pieni poteri o che Cherubini rientrasse a fare il direttore. E’ partito con il piede sbagliato perché doveva confrontarsi con qualcuno, ma il soggetto evidentemente non ama la critica e il confronto”.

“Poi il fatto che avrebbe voluto Bonaventura a gennaio, è relativamente vera – conclude il giornalista -. La verità è che Allegri ha scoperto che Giuntoli avrebbe fatto altre scelte e aveva dato segnali di disponibilità a Thiago Motta. Quel regolamento di conti da saloon fatto in finale di Coppa Italia che per un signore di 57 anni è imbarazzante”