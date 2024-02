Adesso è ufficiale: è tutto dell’Inter per 10 milioni

L’Inter non conosce ostacoli in campionato e dopo la Juventus supera a domicilio anche la Roma. Il successo dell’Olimpico certifica anche un’operazione di mercato in casa nerazzurra

L’Inter non perde un colpo e supera anche l’ostacolo Roma nell’anticipo della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A.

Successo in rimonta sotto la pioggia dell’Olimpico per i nerazzurri, in svantaggio all’intervallo prima del sorpasso definitivo nel secondo tempo firmato dall’imprendibile Thuram. Superato un altro scoglio delicato per la compagine di Simone Inzaghi nella corsa scudetto dopo il fondamentale successo di domenica scorsa nello scontro diretto contro la Juventus, con i rivali bianconeri spediti adesso a -7 in classifica. La vittoria di Roma ha un altro risvolto importante in casa Inter, ovvero l’ufficialità del riscatto di Marko Arnautovic. Da stasera, infatti, il centravanti austriaco è a tutti gli effetti un calciatore nerazzurro.

Calciomercato Inter, ufficiale il riscatto di Arnautovic: il futuro però è in bilico

Arnautovic era sbarcato a Milano la scorsa estate dal Bologna in prestito con obbligo di riscatto, effettivo al primo punto conquistato dall’Inter in campionato dopo il 5 febbraio.

Oggi quindi la prima data utile nel match contro la Roma, con l’attaccante classe ’89 entrato in campo tra l’altro al 31’ della ripresa al posto di capitan Lautaro Martinez. Nelle casse del Bologna finiscono 8 milioni di euro di base fissa, oltre a 2 milioni di bonus. Mentre il contratto di Arnautovic scadrà nel giugno 2025, con un ingaggio da 3 milioni di euro a stagione (quasi 4 milioni lordi). Il rendimento del nazionale austriaco finora è stato comunque deludente nella sua seconda parentesi ad Appiano Gentile, nonostante l’assist odierno per il poker nel recupero firmato da Bastoni: appena 2 reti e tre assist in 23 presenze complessive (soltanto sei giocate dal primo minuto).

Arnautovic è ancora secco nel 2024 e la sua conferma nella prossima stagione è in bilico, anche in virtù del sempre più probabile arrivo a parametro zero di Taremi nel reparto offensivo. Dopo l’ex Bologna sarà la volta inoltre dei riscatti di Frattesi (alla prima presenza nel mese di febbraio) e Carlos Augusto (legato alla qualificazione in Europa dell’Inter).