Inter-Taremi, affare caldissimo e nuovo incontro: cifre e dettagli dell’offerta

Calciomercato Inter, i nerazzurri hanno individuato in Taremi l’innesto giusto con il quale rinforzare il reparto offensivo in estate. Ecco la proposta nerazzurra

Messa in bacheca un’altra Supercoppa dopo aver regolato il Napoli in finale, l’Inter si rituffa immediatamente in campionato con la volontà di rispondere alla Juventus, balzata momentaneamente in vetta alla classifica. Oltre al testa a testa con i bianconeri, però, tra le priorità dei nerazzurri c’è anche la definizione delle strategie di mercato, per il presente e per il futuro.

Sotto questo punto di vista, Marotta ed Ausilio hanno le idee piuttosto chiare. Tra le manovre dell’Inter da segnalare soprattutto quelle rivolte a rinforzare il reparto offensivo dello scacchiere tattico di Inzaghi. Nonostante i buoni segnali lanciati in Supercoppa da Sanchez ed Arnautovic, infatti, un restyling ragionato in estate sembra essere inevitabile. A tal proposito i nerazzurri hanno già individuato in Taremi l’innesto ideale, in termini di rapporto qualità-prezzo, a cui dare la caccia.

Calciomercato Inter, nuovo incontro per Taremi: nerazzurri in pole position

Legato al Porto da un contratto in scadenza nel 2024, Taremi è monitorato già da tempo dall’area mercato nerazzurra che ora vuole stringere i tempi.

Nel pomeriggio è andato in scena un nuovo incontro con l’intermediario dell’affare. L’Inter – grazie al lavoro certosino dei mesi scorsi – è balzata in pole position nella corsa all’esperto attaccante iraniano. Per evitare ribaltoni a sorpresa, però, Marotta vuole provare a chiudere il prima possibile la trattativa. Lavori in corso, dunque, sull’asse Taremi-Inter: l’affare si sta scaldando sempre di più. Sul piatto un contratto triennale (possibile anche biennale con opzione) a circa 3 milioni di euro a stagione.