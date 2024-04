Visite mediche svolte all’estero: l’Inter ha chiuso un altro affare

L’Inter dopo lo scudetto guarda avanti: il club nerazzurro chiude un altro affare con le visite mediche all’estero

E’ il momento di festeggiare, per l’Inter, dopo la meritata conquista del ventesimo scudetto della propria storia, ma non soltanto. I nerazzurri vogliono anche proseguire nel ciclo di vittorie aperto con Simone Inzaghi e puntare a confermarsi il prossimo anno, magari rimettendo l’Europa nel mirino.

Potrebbe esserci più di qualche cambiamento di rilievo al termine della stagione, come avvenuto negli ultimi anni. Dove però, a fronte di addii pesanti, l’Inter è sempre stata brava a trovare rimpiazzi adeguati ed essere competitiva a grande livello. Si respira ottimismo nell’ambiente sul fatto che sia così anche stavolta e del resto le mosse della dirigenza parlano chiaro. Come al solito, Marotta ha cercato di muoversi con grande anticipo. E la conferma è arrivata dalla voce del ds Ausilio, a margine del trionfo scudetto.

Inter, Taremi è già nerazzurro: cifre e dettagli dell’affare

Sono già nel carniere sia Zielinski che Taremi. Del polacco già si sapeva, per quanto riguarda l’iraniano le visite mediche previste a Milano erano state poi posticipate.

Precisazioni importanti in merito arrivano da ‘Interlive’, dove si spiega che Taremi ha svolto le visite all’estero qualche settimana fa. Il contratto del giocatore, in procinto di lasciare il Porto a parametro zero, è stato poi definito dal fratello in visita a Milano una quindicina di giorni fa. Per il bomber, un biennale da 3,5 milioni a stagione, con opzione per il terzo anno.