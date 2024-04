Saluta il Milan e va al Real Madrid: le cifre

Diversi addii in vista nel Milan, altra cessione all’orizzonte con destinazione Real Madrid: i dettagli dell’affare

Giorni già cruciali per definire il futuro del Milan, con tanti temi caldi e importanti sul piatto. I rossoneri diranno addio a Pioli e sono alla ricerca del profilo giusto per la panchina. Il summit decisivo per l’allenatore rossonero entro 15 giorni, come raccontato su Calciomercato.it, ma sullo sfondo si preparano anche altre operazioni. In entrata, ma anche in uscita.

Tra i vari nomi che potrebbero lasciare Milanello, anche Malick Thiaw. Il difensore tedesco, classe 2001, nonostante qualche assenza di troppo per infortunio ha attirato l’interessamento di tanti club importanti, tra cui il Real Madrid. ‘Blancos’ pronti a muoversi concretamente per lui, stando a quanto riportato in Germania dalla ‘Bild’. Il Milan valuta il suo cartellino circa 30 milioni di euro, richiesta che non spaventerebbe gli spagnoli.