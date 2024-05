Roma-Juve, Allegri spiega la sostituzione di Weah. E difende Vlahovic: “Non è vero”

Allegri esce soddisfatto dalla partita dell’Olimpico contro la Roma: contro i giallorossi una delle partite migliori della Juventus

La Juventus pareggia 1-1 in casa della Roma, non senza qualche rimpianto vista l’ottima prestazione, forse la migliore della stagione bianconera. A Lukaku ha risposto la zuccata di Bremer, poi tante occasioni da entrambe le parti.

Massimiliano Allegri ha commentato nel postpartita il pari dell’Olimpico: “Una bella partita da entrambe le parti, divertente per il pubblico, un po’ meno in panchina perché il finale l’abbiamo gestito male, non possiamo rischiare di prendere gol. In un periodo di gara in cui la Roma ha fatto tanti risultati in quei momenti, perché sono forti di testa, chi è entrato ha dato fisicità. Dovevamo andare in vantaggio all’inizio del secondo tempo e le ultime due palle potevamo gestirle meglio. Potevamo vincere noi ma anche la Roma, il risultato premia più noi perché rimaniamo a +6”.

Come mai ha sostituito Weah? “Non ho rivisto l’episodio. Weah ha passato la palla e nella scivolata c’è stato un contrasto. Si sono accesi gli animi, era già ammonito, ho preferito toglierlo per evitare un fallo che gli costasse l’espulsione”.

Commento sulla prestazione di Bremer e Danilo. “Hanno fatto una buona partita, anche Gatti. Lui rispetto agli altri deve ancora crescere molto, soprattutto nei momenti di gestione della palla, sta facendo una buona annata”.

Che impressione le ha fatto affrontare De Rossi in panchina? “Mi ha fatto molto piacere ritrovarlo, vederlo in panchina, sta facendo bene, mi sembra sempre molto lucido. Anche stasera ha fatto buone sostituzioni e ci ha messo in difficoltà. Ha tutte le qualità per una buona carriera, l’importante è che resti tranquillo, ci saranno anche momenti di difficoltà. Ma farà una bella carriera”.

Roma-Juve, Allegri: “Vlahovic non è stato assente, ha fatto una buona partita”

Ha preparato così la partita oppure si è arrabbiato dopo il gol? “L’avevamo preparata in un certo modo, siamo partiti bene e dopo il gol della Roma ci abbassavamo troppo. Una volta preso il gol abbiamo difeso più alti passando in difesa a quattro”.

Due punti persi o uno guadagnato? “Una partita per il pubblico. Quando non puoi vincere negli ultimi due minuti non la devi perderla. Invece noi abbiamo rischiato di perderla e ci avrebbe fatto male una eventuale sconfitta”.

Vlahovic assente della serata. “No, sono molto contento della sua prestazione. Ha avuto un’occasione, non è riuscito a sfruttarla, speriamo che segni domenica”.