La Juventus incassa 48 milioni: il nuovo colpo entro una settimana a Torino

La Juventus prepara l’assalto a un nuovo colpo in entrata per lo scacchiere di Thiago Motta: Giuntoli punta a chiudere la trattativa entro la prossima settimana

La Juventus passa all’incasso e pianifica i prossimi colpi sul mercato per completare la rosa a disposizione di Thiago Motta.

Il neo tecnico bianconero non fa drammi dopo la batosta rimediata nella prima amichevole in casa del Norimberga e aspetta nuovi rinforzi in vista dell’inizio ufficiale della stagione. Non è un mistero che sulla lista del Dt Giuntoli siano cerchiati in rosso soprattutto due nomi al momento: Todibo e Koopmeiners. Doppia priorità della ‘Vecchia Signora’ sul mercato, che adesso potrà sferrare l’offensiva dopo aver monetizzato con le cessioni di Soulé e Huijsen. La Juve si priva dei baby ex NextGen e si ritrova un tesoretto vicino ai 50 milioni di euro per i nuovi colpi in entrata.

Calciomercato Juventus, Todibo si avvicina: offensiva finale di Giuntoli

Per Koopmeiners il braccio di ferro con l’Atalanta è destinato a prolungarsi: la Juventus mette sul piatto al momento 45 milioni, forte della volontà del centrocampista olandese di sposare il bianconero, mentre la ‘Dea’ non indietreggia sulla richiesta da 60 milioni di euro.

Meno complicata la strada che porta invece a Todibo, con Giuntoli che negli ultimi giorni si è avvicina sensibilmente al difensore francese. Il capo dell’area tecnico conta entro la prossima settimana di chiudere l’accordo con il Nizza e consegnare a Thiago Motta l’ex Barcellona. Prestito oneroso vicino ai 10 milioni di euro e obbligo di riscatto il prossimo anno per arrivare a una cifra complessiva tra i 30 e i 35 milioni: queste le basi per incassare il via libera da parte dei rossoneri di Francia. Todibo ha scelto la Juve e vuole raggiungere l’ex compagno Khephren Thuram, che da poche settimane ha lasciato il Nizza proprio per sbarcare alla Continassa da Thiago Motta.