Rischio penalizzazione serio, l’Avvocato spaventa il Napoli

Al centro delle cronache è tornato il caso Napoli con la Procura che potrebbe anche riaprire il processo e far tremare il club

Oltre al campo e alla lotta scudetto, a tenere banco in questi giorni è stata anche la questione relativa al Napoli e al possibile falso in bilancio attribuito al presidente De Laurentiis nell’ambito dell’acquisto di Manolas nel 2019 e poi di Osimhen l’anno successivo. La Procura della Federcalcio ha ricevuto gli atti dalla Procura di Roma con al centro appunto l’operazione con cui è arrivato il centravanti nigeriano dal Lille per 76 milioni più le operazioni in uscita di Karnezis più tre giovani del vivaio come Manzi, Plamieri e Liguori in cambio di 20 milioni, messi a bilancio dal Napoli.

A questo punto il procuratore federale Giuseppe Chiné ha 30 giorni dalla ricezione delle carte per chiedere la revocazione del processo sportivo rispetto al proscioglimento del club azzurro e del suo presidente, risalente al 2022. E la possibilità è che lo stesso Chiné alla fine chieda un altro processo, qualora emergessero nuovi fatti e prove rilevanti, come successe con la Juventus che pure inizialmente era stata assolta. Sono stati ascoltati dalla Guardia di Finanza anche alcuni dei ragazzi coinvolti nell’operazione, che la Procura valuterà se rivelatori di nuovi elementi. Solo in questo caso potrebbe scattare il deferimento per il Napoli, insieme ad altri scenari come, ad esempio, quello di una penalizzazione in classifica per il club, anche a campionato in corso.

Napoli penalizzato, Afeltra: “Situazione delicata”

A questo proposito è intervenuto l’avvocato esperto di diritto sportivo Roberto Afeltra che non sottovaluta la questione: “Si tratta di una situazione delicata, perché adesso la giustizia sportiva ha acquisito le carte del procedimento penale e se venisse accertata la presenza di altri elementi oltre a quelli già noti, il problema potrebbe diventare serio per il Napoli”.

“Nel caso in cui – dice il legale a ‘TMW Radio’ – le testimonianze rilasciate dai quattro calciatori non fossero state prese in considerazione nel procedimento che aveva portato all’assoluzione, come credo che sia avvenuto, allora il club rischierebbe seriamente una penalizzazione in questo campionato”. Dunque bisognerà seguire con attenzione ciò che avverrà in questo filone dell’inchiesta in un momento in cui la squadra di Antonio Conte si sta giocando lo scudetto punto su punto con l’Inter.