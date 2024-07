Colpo Griezmann all’improvviso: intreccio con il Milan

Il futuro di Antoine Griezmann è ancora una volta in bilico e stavolta c’è anche un intreccio che riguarda il Milan: cosa sta succedendo

Il talento di Antoine Griezmann non può essere messo in discussione. Parliamo di un fantasista che da più di un decennio anima il calcio europeo e mondiale con giocate da urlo, dribbling stupendi e la percezione di poter fare male agli avversari in ogni momento della partita. Anche agli ultimi Europei ha cercato di regalarsi un’altra grande gioia con la sua Nazionale, ma ha dovuto lasciare il passo a una Spagna più determinata e messa meglio in campo.

Ma ora quale sarà il futuro del ‘piccolo diavolo’, arrivato agli ultimi anni in carriera? Nell’estate del 2021, dopo un’esperienza parecchio deludente al Barcellona, con cui non è mai davvero entrato in sintonia, l’attaccante è tornato all’Atletico Madrid, casa sua, dove è riuscito a esprimersi ai massimi livelli.

Ed è sembrato tornare quello di prima: ha ritrovato le giocate di un tempo, anche perché si è messo alle spalle diversi problemi fisici che l’avevano condizionato in precedenza. A 33 anni compiuti, però, anche il suo percorso con l’Atletico Madrid potrebbe essere arrivato agli sgoccioli e c’è anche lo zampino del Milan sul suo futuro.

Il richiamo della Mls per Griezmann: come stanno le cose

L’Equipe ha fatto il punto della situazione sul destino della seconda punta francese, sottolineando che il suo addio potrebbe arrivare già quest’estate. Il Los Angeles Fc sta continuando la sua campagna di rafforzamento ed è riuscito a convincere connazionali del calibro di Hugo Lloris e Olivier Giroud a prendere l’aereo per l’America.

Proprio l’ex calciatore del Milan, di cui è stato compagno di reparto per gran parte della carriera in nazionale, potrebbe essere uno sponsor speciale per convincere il piccolo diavolo a fare questo passo decisivo e lasciare l’Europa dopo tanti successi accumulati.

Il noto quotidiano francese, però, ha scritto anche che lo stesso tipo di trasferimento potrebbe avvenire anche nel 2025, permettendo a Griezmann di chiudere in bellezza all’Atletico, nella speranza di conquistare almeno un altro titolo prima dell’addio definitivo. Sarà certamente commovente per i tifosi salutare un calciatore che ha fatto così bene con la maglia del club spagnolo, ma questo momento potrebbe essere rimandato di un altro anno.