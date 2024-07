DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Koopmeiners a Fofana: gli aggiornamenti del 27 luglio

Il calciomercato estivo entra nel vivo: tutte le news di sabato 27 luglio, riguardanti le principali trattative in Serie A e all’estero

Il calciomercato estivo è sempre più nella sua fase cruciale. Tanti gli affari in ballo e che potrebbero concludersi già nelle prossime ore mentre si avvicina l’inizio del campionato.

La Juventus si appresta a cedere Soulé e Huijsen: il primo domani viaggerà verso Roma, mentre il difensore oggi sosterrà le visite mediche con il Bournemouth. Giuntoli così monetizza e va all’assalto di Koopmeiners e Todibo per completare lo scacchiere di Thiago Motta. L’Inter sta definendo la cessione di Valentin Carboni al Marsiglia e intanto cerca una sistemazione per l’esubero Correa. Il Milan, dagli Stati Uniti, non perde di vista il mercato: Pavlovic resta il prescelto per la difesa, mentre si complica Fofana in mediana. La Roma è scatenata ed è in pressing anche per Dovbyk in attacco. Tutte le trattative e gli aggiornamenti in tempo reale di sabato 27 luglio.

LIVE