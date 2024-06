Milan, sondaggio per Beier in attacco: intreccio con il Chelsea | ESCLUSIVO

Il mercato in entrata del Milan ruota intorno alla ricerca di un nuovo bomber per Fonseca. Oltre a Zirkzee, da Euro2024 spunta Beier, che piace pure al Chelsea

Nuovo centravanti cercasi. Con Giroud che a scadenza di contratto ha salutato il Milan per trasferirsi a Los Angeles e giocare nella MLS americana, i rossoneri hanno bisogno di una prima punta che possa far fare il salto di qualità alla formazione di Fonseca.

L’obiettivo è quello di imitare i ‘cugini’ dell’Inter e conquistare il ventesimo scudetto della seconda stella e per farlo serve un bomber di razza. Zlatan Ibrahimovic aveva individuato in Joshua Zirkzee il giocatore ideale, ma dopo aver trovato una bozza di accordo con l’attaccante olandese ed essere disposto a pagare al Bologna la clausola da 40 milioni di euro, il Milan si è dovuto scontrare con le altissime commissioni da pagare agli agenti che hanno frenato la trattativa. Ad oggi il ‘Piano B’ sembra essere rappresentato da un altro giocatore impegnato ad Euro 2024, ossia l’ucraino Artem Dovbyk. Reduce da una strepitosa stagione con il Girona con cui ha conquistato la qualificazione in Champions League, per caratteristiche fisiche e tecniche ricorda proprio Giroud. Il club catalano non lo ritiene incedibile, ma valuta il suo cartellino 40 milioni di euro non trattabili.

Calciomercato Milan, Beier al Chelsea può sbloccare Broja

Ma c’è anche una nuova pista per l’attacco del Milan. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, sul taccuino dei rossoneri è finito il nome di Maximilian Beier, centravanti tedesco classe 2002 che ha fatto il suo esordio agli Europei nell’ultima mezzora della sfida contro la Svizzera pareggiata in pieno recupero.

Per ora si è trattato di un semplice sondaggio esplorativo ed una vera e propria trattativa non è stata ancora imbastita, ma gli scout del Diavolo continueranno a monitorare le sue prestazioni. C’è da fare poi i conti con la concorrenza del Chelsea, che per prima si è mossa sul giocatore, valutato circa 30 milioni di euro dall’Hoffenheim, con cui ha segnato 16 gol in 33 presenze nell’ultima Bundesliga. Qualora Beier – che oltre alla prima punta all’occorrenza può agire anche da ala destra o sinistra – dovesse trasferirsi a Londra, potrebbe non essere una cattiva notizia per il Milan: a quel punto i Blues saranno ‘costretti’ a cedere un altro obiettivo dei meneghini come Armando Broja. Il centravanti albanese non è riuscito ad andare a segno nella rassegna europea e potrebbe essere ceduto a prezzo di saldo.