È fuori dal progetto: scambio con la Juventus per Chiesa

Chiesa è tornato ad allenarsi alla Continassa, ma resta in uscita dalla Juventus: prende corpo l’idea di uno scambio con un’altra big di Serie A

La Juventus è pronta a tornare protagonista sul mercato in entrata e poco male se le cose nella prima amichevole in casa del Norimberga non siano andate per il verso giusto.

I bianconeri sono stati travolti per 3-0 nel test in Germania, prima del ritorno a Torino dopo il ritiro di una settimana in terra tedesca, con Thiago Motta che comunque non fa drammi e ha salutato Soulé che non ha giocato: l’argentino nelle prossime ore sarà infatti a Roma per la firma con il club giallorosso. Dalle cessioni dell’ex Frosinone e Huijsen la ‘Vecchia Signora’ incasserà circa 50 milioni di euro e adesso Giuntoli pianifica sul mercato i prossimi rinforzi da consegnare al nuovo allenatore bianconero. Koopmeiners e Todibo restano obiettivi caldi in entrata, ma il capo dell’area tecnica ha assicurato almeno altri tre colpi a Thiago Motta.

Calciomercato Juventus, Chiesa chiave per Raspadori: scambio in vista col Napoli

Adeyemi e Galeno sono i principali obiettivi sulle fasce, mentre in attacco si valutano altri profili in caso di partenza di Milik dopo Kean.

Il polacco al momento sta recuperando dall’infortunio al ginocchio, ma resta in bilico nella rosa di Thiago Motta. Milik è corteggiato da Bologna e Genoa in Serie A e la Juve lo valuta 7-8 milioni di euro. Se si concretizzasse la partenza dell’ex Marsiglia una delle opzioni che maggiormente stuzzicano Giuntoli e Thiago Motta è Giacomo Raspadori, che figura tra i sacrificabili in casa Napoli. L’attaccante della Nazionale – scrive ‘Tuttosport’ – non rientrerebbe nel progetto del nuovo tecnico Antonio Conte e partirebbe di fronte a un’offerta congrua intorno ai 25 milioni. In questo scenario Juventus e Napoli potrebbero anche pensare a un eventuale scambio tra Raspadori e Chiesa, anche quest’ultimo fuori dai piani alla Continassa di Thiago Motta.

Conte stima il numero 7 bianconero e lo accoglierebbe a braccia aperte nel suo nuovo Napoli, mentre l’ex Sassuolo sarebbe il profilo ideale come vice Vlahovic per Thiago Motta. Chiesa e Raspadori hanno una valutazione simile e l’idea di uno scambio potrebbe diventare sempre più concreta con il passare del tempo.