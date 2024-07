Dovbyk sempre più vicino alla Roma: spunta l’indizio

Arriva l’ennesimo chiaro segnale relativo al futuro di Artem Dovbyk che si avvicina sempre di più alla Roma. Le ultime sul centravanti ucraino

La nuova Roma targata Daniele De Rossi inizia a prendere forma tanto sul campo quanto in sede di calciomercato. Il lavoro dell’allenatore e della società procede di pari passo con i prossimi rinforzi pronti ad innalzare ulteriormente il tasso tecnico, fisico e qualitativo della squadra.

In questo quadro si va ad inserire l’acquisto di Matias Soulé ormai pronto a sbarcare in giallorosso. L’argentino in arrivo dalla Juventus non sarà però l’unico acquisto offensivo visto che i capitolini sono al lavoro per potenziare il parco centravanti con Artem Dovbyk per il quale dopo l’incontro aria di positività sull’accordo con annesse conferme importanti in merito.

Con il centravanti ucraino è stato trovato l’accordo per un contratto da 3 milioni di euro a stagione, ovvero il doppio rispetto a quanto guadagna al momento il bomber del Girona, capocannoniere dell’ultima Liga. Cresce quindi la fiducia per la chiusura anche di un’intesa col club iberico, con buona pace dell’Atletico Madrid, che aveva a suo tempo trovato una prima intesa con i catalani.

Ulteriori conferme sul prossimo addio al Girona di Dovbyk arrivano anche dal campo visto che non è stato schierato nell’amichevole pareggiata per 0-0 dalla squadra catalana contro l’Espanyol. 90 minuti in panchina per l’attaccante, sempre più verso la partenza verso una nuova avventura che dovrebbe essere quella giallorossa. La Roma sta infatti cercando l’accordo col Girona per una cifra intorno ai 33 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, per chiudere definitivamente la quadra.