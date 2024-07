Koopmeiners-Juventus, la cifra semina il caos: ha scritto la parola fine

La presa di posizione su Koopmeiners non è tardata ad arrivare. Ha già chiuso anzitempo le porte all’operazione: tutti i dettagli

Scatenata sul mercato, ancora imballata in campo per mezzo dei carichi di lavoro imposti dallo staff di Thiago Motta. In un’espressione dicotomica resa evidente dall’amichevole che i bianconeri hanno disputato contro il Norimberga, la ‘Vecchia Signora’ sta continuando a fare la voce grossa in una campagna trasferimenti a dir poco movimentata. Sia in entrata che in uscita la Juventus non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Salutato Huijsen, la Juventus si appresta a lasciar partire anche Matias Soulé. Chiusa la trattativa con la Roma per il trasferimento dell’argentino nella Capitale, i bianconeri stanno valutando con molta attenzione l’innesto sulla corsia esterna che permetterebbe di far saltare il banco. Con i soldi ricavati dalla cessione di Huijsen al Bournemouth, invece, la Juve si appresta a chiudere l’affare Todibo, per il quale è stato già trovato un’intesa di massima sulla formula dell’affare con il Nizza. Il tutto senza trascurare il vero, grande obiettivo della Juventus. Quello che in tanti considerano la ciliegina sulla torta del mercato bianconero: stiamo parlando di Teun Koopmeiners. Sebbene il calciatore abbia trovato ormai da tempo l’accordo con la ‘Vecchia Signora’, fino a questo momento l’Atalanta non ha in alcun modo abbassato le sue pretese.

“Non spenderei mai 60 milioni per Koopmeiners”: Juventus ‘avvisata’

Gli orobici, infatti, continuano a chiedere 60 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiello. Una cifra che allo stato attuale della situazione la Juventus è disposta ad avvicinare, ma non a coprire per intero. Forte della volontà del calciatore e dell’assenza di altri club disposti a far saltare il banco e a pungolare la Juve, Cristiano Giuntoli ha marcato il territorio, scegliendo il momento propizio per affondare il colpo.

Tanti indizi lasciano presagire che ormai il blitz bianconero per Koopmeiners, dopo la prima offerta da circa 45 milioni di euro complessivi, non possa essere più procrastinato. Tuttavia, staremo a vedere se ed eventualmente di quanto la Juve sarà disposta ad assecondare le richieste dell’Atalanta. Valutazione del calciatore da 60 milioni di euro che, ad esempio, il giornalista Massimiliano Nerozzi continua a ritenere eccessiva. O meglio, come scritto con un post pubblicato sul proprio profilo X, Nerozzi non spenderebbe la cifra richiesta dall’Atalanta per strappare agli orobici Koopmeiners: “Un mese dopo, stessa opinione: non spenderei mai 60 milioni per Koopmeiners“.