Ibra convince Thiago Motta: la Juventus vara il ‘piano B’

Novità sul futuro di Thiago Motta e la panchina della Juventus: Ibrahimovic si è mosso in prima persona, cosa sta succedendo

È il momento delle scelte. Il campionato volge al termine e c’è la necessità di pianificare il futuro. Lo devono fare, e anche bene, Juventus e Milan, due squadre che escono da questo campionato con la Champions in tasca, ma anche un po’ di delusione per quel che si sperava dovesse essere e non è stato.

Entrambe sembrano orientate a cambiare guida tecnica: Thiago Motta è il nome in prima fila per il club bianconeri, con Giuntoli che avrebbe scelto l’allenatore del Bologna da tempo e starebbe aspettando solo il momento giusto per chiudere il colpo per poi annunciarlo al termine del campionato.

L’italo-brasiliano è però molto corteggiato e rientra, non certo da oggi, anche tra i papabili del Milan che punta anche Sergio Conceicao. Ibrahimovic dovrà decidere, insieme a Cardinale e Furlani, il nome del nuovo allenatore: lo svedese ha incontrato van Bommel, ma stando a quanto riferisce Luca Cimini su X Ibra starebbe in pressing proprio su Motta.

Calciomercato Juventus, Milan-Motta: Italiano bianconero

In particolare l’ex attaccante si starebbe muovendo in prima persona per convincere Thiago Motta ad accettare la corte del Milan e dire no alla Juventus.

Una scelta che lascerebbe la panchina bianconera vuota con tre diverse possibilità: quella di confermare Allegri, con il tecnico che – riferisce la stessa fonte – non sarebbe particolarmente convinto – oppure affidarsi a uno tra Italiano e Conte. Il tecnico salentino rientra tra i candidati anche della panchina del Napoli, anche se le quotazioni sono in discesa, ed è stato accostato anche al Milan. Anche il Torino, invece, su Italiano, oltre al solito Napoli. Tutto comunque ancora da decifrare con Thiago Motta favorito per la panchina della Juventus e il Milan che potrebbe provare a ribaltare tutto.