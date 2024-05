Da Italiano a Gilardino, si accende il valzer delle panchine: ecco cosa sta succedendo | CM.IT

Valzer delle panchine in Serie A, le ultime di Calciomercato.it sui movimenti che riguardano Italiano, Gilardino e altri allenatori

Sono giorni caldi, caldissimi, per il valzer delle panchine. E non solo a Milano, dove tutta la dirigenza del Milan è immersa in una riflessione profonda per il post Pioli e per la scelta del nuovo condottiero.

Anche il Monza, infatti, cambierà l’allenatore e proprio la scorsa settimana sono aumentate le voci su Gilardino, il cui futuro è è incerto ormai dall’inizio del campionato. L’ex bomber del Milan vuole fare un salto anche economico e ha avuto contatti con la Fiorentina e i brianzoli, ma il Genoa sta studiando da tempo un modo per blindarlo con relativo adeguamento. Di certo, da quanto trapela, Gila si aspettava già nei mesi scorsi una sorta di premio per il lavoro svolto nel primo anno di A e forse è rimasto un po’ deluso dall’assenza di segnali tempestivi. Non solo Gila, però: i biancorossi hanno parlato anche con Nesta e Dionisi, quest’ultimo già in contatto con il Bologna. Sempre i felsinei monitorano un altro tecnico ambizioso come Palladino che, da quanto si apprende, non è una delle primissime scelte della Fiorentina. La Viola pensa infatti ad Aquilani e, appunto, a Gila e Juric mentre Italiano, oltre al Napoli, ha avuto contatti con il Torino.