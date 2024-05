Ancora un ribaltone Inter: Zhang passa la mano, cosa sta succedendo

Ore decisive per le sorti dell’Inter: l’accordo con Pimco in bilico, il piano di Oaktree per prendersi la società e rivenderla

Sono ore decisive per l’Inter: entro martedì (la scadenza di lunedì viene prorogata di un giorno perché in Lussemburgo è festa) sarà messa la parola fine alla questione Oaktree.

I fatti sono noti con il prestito del fondo americano a Steven Zhang che ora va ripagato. Fino a qualche giorno fa, sembrava ormai fatto l’accordo con Pimco per un nuovo finanziamento che avrebbe messo fuori dai giochi proprio Oaktree. L’intesa definitiva però non è ancora arrivata e ormai il tempo stringe.

Ecco allora che lo scenario potrebbe improvvisamente cambiare con Oaktree nuovamente attore principale e due possibili vie d’uscita. La prima, la più complicata in realtà, riguarda una proroga dei termini. Un rifinanziamento a breve termine, diciamo non più di sei mesi, per consentire a Zhang di trovare nuovi acquirenti.

Una proroga che farebbe comodo anche ad Oaktree che vanta, oltre agli interessi maturati, anche una clausola sul 20% della futura cessione della società.

Inter in mano a Oaktree: ecco lo scenario

L’altro possibile scenario è quello che scatterebbe in automatico qualora Zhang non dovesse ripagare il finanziamento entro martedì. In questo caso Oaktree escuterebbe il pegno sulle azioni e diventerebbe quindi proprietario dell’Inter.

Un passaggio temporaneo con il fondo che lavorerebbe poi in prima persona alla cessione del club ad un nuovo proprietario. In questo modo Zhang sarebbe messo fuori dai giochi e Oaktree potrebbe incassare anche i soldi della clausola del 20%.

Scenari tutti possibili con i prossimi giorni che saranno decisivi per il futuro dell’Inter: entro martedì si conoscerà quale sarà il destino della società nerazzurra e se questa resterà nelle mani di Zhang e di Suning oppure se cambierà proprietà.