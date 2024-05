Dietrofront UFFICIALE: rinnovo a tempo e futuro in società

Clamoroso ribaltone dopo le indiscrezioni circolate nelle scorse ore circa un possibile addio a fine stagione

Quando l’addio sembrava oramai l’epilogo più scontato a fronte della scadenza del contratto del prossimo 30 giugno 2024, la dirigenza insieme al calciatore ha spiazzato tutti annunciando quest’oggi a sorpresa il rinnovo con una formula molto particolare.

Contrariamente a quanto riportato dai media spagnoli nelle ultime ore, Jesus Navas non lascerà il Siviglia. L’inesauribile esterno spagnolo ha ufficialmente siglato il nuovo contratto con la società andalusa, ma con data di scadenza sino al 31 dicembre 2024. Come spiegato dal calciatore, la volontà è quella di poter contribuire alla rinascita del progetto sportivo in una fase delicata nella storia del club. Dopo una stagione trascorsa nella parte bassa della classifica, si prevede una rivoluzione totale all’interno dell’organico.

Per questa ragione, per favorire la fase di transizione verso una nuova era, Jesus Navas ha deciso di posticipare l’addio al calcio giocato al prossimo 31 dicembre 2024 così da poter contribuire attivamente durante la prima parte della prossima stagione. Questo l’annuncio ufficiale diffuso dal Siviglia: “Il presidente José Maria del Nido Carrasco e Jesus Navas hanno trovato questo sabato mattina l’accordo per il rinnovo della leggenda ‘sevillista’ fino al 31 dicembre 2024, data nella quale il canterano lascerà i terreni di gioco per iniziare a lavorare nella dirigenza nel posto che desidera con carattere vitalizio”.

Ufficiale, Jesus Navas rinnova e svela la data dell’addio

Un atto d’amore quello di Jesus Navas nei confronti del Siviglia, come ammesso dal calciatore: “Non ho dubitato neanche un secondo ad accettare la proposta realizzata dal presidente del Siviglia”.

Il desiderio del terzino, infatti, è quello di lasciare il calcio nel bel mezzo della prossima stagione: “Sì, mi voglio ritirare qui. Voglio continuare a giocare per il mio Siviglia. Accetto di buon grado di continuare il legame con il club di cui sono innamorato. Il mio desiderio è di continuare fino a dicembre nella transizione per aiutare la squadra. In quella data deciderò di chiudere con la maglia che ho sempre sognato. Una cosa in più: in questi ultimi mesi da professionista non riceverò stipendio. L’ingaggio che mi verrà proposto sarà donato ad una fondazione”.