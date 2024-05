Conceicao verso l’addio al Porto: prende quota la pista Milan | CM.IT

Conceicao ha rinnovato fino al 2028 poco prima che Pinto da Costa, storico presidente del Porto, perdesse le elezioni contro Villas Boas

Nelle ultime ore ha acquistato forza la candidatura di Sergio Conceicao per la successione di Stefano Pioli sulla panchina del Milan.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, dopo l’elezione di Villas Boas come nuovo presidente del Porto, il rinnovo del tecnico può decadere. L’ex Lazio e Inter ha prolungato fino al 2028 poco prima che Pinto da Costa, storico numero uno dei ‘Dragoes’, perdesse in maniera netta le presidenziali contro Villas Boas, l’ex vice di Mourinho nonché ex allenatore dello stesso Porto.

Come appreso ulteriormente da CM.IT, la sensazione è che le parti vogliano dirsi addio, anche se finora nessuno si è deciso a compiere il primo passo.

Nei prossimi giorni sono attese novità sul futuro di Sergio Conceicao, che in sette anni di Porto ha vinto ben 10 titoli, di cui 3 campionati. Il suo agente, Jorge Mendes, è al lavoro e può intensificare i contatti con la dirigenza rossonera, che dopo aver mollato Lopetegui è tornata con decisione sul 49enne lusitano, pur continuando a monitorare altri profili, tra cui quello di De Zerbi.