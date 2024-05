Napoli, chiusa l’era Meret: scambio di portieri in Serie A

De Laurentiis pronto a rivoluzionare il Napoli sul mercato. Oltre al nuovo allenatore, possibili novità in porta: scambio tra Meret e un altro portiere di Serie A

Dalle stelle alle stalle. Un anno fa di questi tempi c’era tanta euforia a Napoli per la conquista del terzo scudetto. Ma dopo gli addii di Spalletti e Giuntoli gli azzurri hanno vissuto una stagione pessima, stabilendo diversi record negativi per una squadra campione d’Italia in carica.

Prima Garcia, poi Mazzarri e infine Calzona: tre allenatori si sono succeduti sulla panchina del Napoli in questa annata avara di soddisfazioni. Ecco perché la scelta del prossimo tecnico da parte del presidente De Laurentiis non potrà essere sbagliata. Come vi abbiamo raccontato a Calciomercato.it, il sogno azzurro risponde al nome di Antonio Conte, che attende un rilancio da parte del club partenopeo per accettare l’incarico. Ma le alternative non mancano: da Stefano Pioli in uscita dal Milan a Gian Piero Gasperini che potrebbe salutare l’Atalanta, magari vincendo l’Europa League. Nel frattempo si stanno delineando anche le strategie del prossimo mercato estivo, con una possibile sorpresa tra i pali.

Calciomercato Napoli, possibile scambio col Bologna: “Meret per Skorupski”

Tra i calciatori più criticati in questa stagione c’è sicuramente il portiere Alex Meret. Il suo futuro all’ombra del Vesuvio è ancora tutto da decifrare e prende corpo l’ipotesi di uno scambio tra estremi difensori con un altro club di Serie A.

A dare la notizia è stato il giornalista Valter De Maggio, che ai microfoni di ‘Kiss Kiss Napoli’ ha spiegato: “L’agente Federico Pastorello ha intenzione di portare Meret via da Napoli e allo stesso modo vorrebbe mettere al suo posto un altro suo assistito, ovvero Lukasz Skorupski. Non si esclude nemmeno la possibilità di uno scambio con Meret al Bologna, dove avrebbe l’occasione di giocare di nuovo la Champions League. Nel frattempo il portiere polacco ha chiesto informazioni dettagliate al connazionale Zielinski sulla città di Napoli”.