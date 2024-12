DIRETTA | Udinese-Napoli, la conferenza di Conte: seguila live

Le parole del tecnico azzurro alla vigilia di Udinese-Napoli: le novità di formazione e le ultime dopo le due sconfitte di fila.

Primo momento vero e proprio di difficoltà per Conte, viste le due sconfitte di fila tra Coppa Italia e campionato e soprattutto l’assenza di Kvaratskhelia per distorsione al ginocchio. Il georgiano, recupererà verso fine dell’anno o per il primo match del 2025. Spazio a David Neres dal primo minuto.

Tanti i temi da trattare in conferenza stampa con Antonio Conte alla vigilia della 16a giornata di Serie A: segui la diretta testuale su Calciomercato.it. L’allenatore partenopeo parlerà alle ore 15:00 da Castel Volturno.