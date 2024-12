Theo Hernandez come Leao: la scelta di Fonseca per Milan-Genoa

Il tecnico portoghese è pronto ad usare il ‘bastone’ con il terzino francese: ecco la decisione presa per la sfida di domenica sera

Le dichiarazioni di Paulo Fonseca in conferenza stampa sono pronte ad avere delle conseguenze nella giornata di domenica.

Il tecnico portoghese è infatti intenzionato a mandare in panchina Theo Hernandez, lasciando spazio ad uno tra Terracciano, Bartesaghi e Jimenez. L’ex Lille, d’altronde, lo aveva detto chiaramente di essere pronto anche ad affidarsi ai giocatori del Milan Futuro o della Primavera, qualora sia necessario.

Così Fonseca è pronto ad usare il ‘bastone’, come fatto in passato con Rafa Leao, con il terzino francese, protagonista in negativo delle ultime uscite del Milan. Il calciatore sta attraversando un periodo difficile, dentro e fuori dal campo, senza parlare di un rinnovo che non arriva. Ma fino a questo momento, il tecnico portoghese lo ha sempre schierato. Le risposte, però, non sono state mai davvero convincenti. Contro il Genoa, quando il Milan festeggerà i suoi 125 anni, Theo Hernandez dovrebbe così accomodarsi in panchina. E’ questa l’indicazione, infatti, che arriva dall’allenamento che si è svolto oggi a Milanello, sotto gli occhi attenti di Ibrahimovic.

Milan, Theo verso la panchina: Fonseca sceglie il suo sostituto

Domani ci sarà la decisione definitiva, ma in questo momento Paulo Fonseca sta pensando di affidarsi a Filippo Terracciano, che già in passato ha sostituito il francese. Attenzione, però, alla possibile sorpresa Davide Bartesaghi, che tanto piace al mister, anche se dalle parti di via Aldo Rossi si aspettano un impiego anche di Alex Jimenez.

Le sorprese domenica, però, potrebbero essere diverse. Tra i giovani c’è chiaramente Francesco Camarda che scalda i motori. Il gol è ormai davvero nell’aria, ma non è l’unico che può avere un’occasione. Lo spagnolo, ad esempio, potrebbe giocare in posizione più avanzata come fa nel Milan Futuro. Mattia Liberali, nonostante sia poco considerato da Daniele Bonera, e Kevin Zeroli se dovesse dare garanzie fisiche dopo l’infortunio (in alternativa c’è la possibilità Vos), sono gli altri ragazzi che hanno possibilità di giocare. Tra infortuni e ‘punizioni’, al Milan le sorprese possono essere diverse.