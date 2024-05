Allegri, spunta un nuovo episodio: Juve pronta a risarcire i danni

Altro retroscena sulla sfuriata di Allegri in Atalanta-Juventus: danni alle apparecchiature, la società pronta a rimborsare tutto

Allegri contro tutti. La finale di coppa Italia tra Atalanta e Juventus si è trasformata in una sorta di ring con il tecnico livornese come pugile pronto a dare fendenti a chiunque passasse dalle sue parti.

Le immagini di Allegri che getta via la giacca e inizia ad urlare contro arbitro, quarto uomo e poi Rocchi è stata quasi la copertina della vittoria bianconera, così come il suo “via, via” rivolto a Giuntoli e la lite con il direttore di Tuttosport Guido Vaciago.

Ma nella serata folle di Allegri spunta un altro retroscena e il riferimento è ancora al momento dell’espulsione e alla scenata che potrebbe costare anche più di un turno di squalifica all’allenatore. A riferirla è ‘La Presse’ che racconta di come, dopo aver ricevuto il rosso, il tecnico della Juventus si sarebbe scagliato contro una procuratrice federale.

Juventus, apparecchiatura danneggiata da Allegri

Ma non è ancora tutto: stando alla stessa fonte, infatti, nella concitazione del momento Allegri avrebbe anche danneggiato irrimediabilmente, scalciandola, delle luci di un set che erano state messe all’ingresso degli spogliatoi.

Si trattava di luci allestite dalla stessa La Presse per eseguire un fotoshooting. Una volta resasi conto di quanto accaduto, la stessa Juventus avrebbe chiesto agli operatori se fosse necessario un rimborso dei danni subiti. Altro episodio quindi che vede Allegri protagonista e non certo in positivo: la serata della rivincita, con la vittoria della coppa Italia, è decisamente sfuggita di mano al tecnico livornese, ormai ai titoli di coda della sua esperienza alla Juve.