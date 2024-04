Milan, contatto Ibra-Van Bommel: cosa è successo | CM.IT

Milan alla ricerca di un nuovo allenatore: Zlatan Ibrahimovic sponsorizza il nome dell’ex compagno di squadra Mark Van Bommel, le ultime di Calciomercato.it

C’è un nome che, tra tutti, stuzzica e non poco Zlatan Ibrahimovic: l’olandese Mark Van Bommel. L’ex centrocampista, attuale allenatore dell’Anversa, piace infatti molto allo svedese come nuovo allenatore del Milan tanto che, secondo indiscrezioni di Calciomercato.it, c’è stato un contatto approfondito tra le parti per capire i margini di una eventuale trattativa.

L’olandese e il consulente rossonero sono molto amici, hanno giocato insieme proprio a Milano e per questo una nuova avventura insieme sembrerebbe fisiologica. Va, però, trovata una sorta di sintesi tra le altre anime del Milan entro i prossimi 10 giorni, al più tardi due settimane. Il casting per il dopo Pioli è già iniziato, ma le linee di Furlani e di Ibrahimovic, per il momento, non collimano. Il primo andrebbe maggiormente alla ricerca di un allenatore in grado di lavorare con i giovani di prospettiva, lo svedese cercherebbe un profilo per puntare a vincere subito, con esperienza e carisma differenti.

Si rivelerà decisivo, in tal senso, il vertice previsto per i prossimi giorni tra Cardinale, Furlani e lo stesso Ibra. Con Fonseca, Manuel Pellegrini, Lopetegui (già in orbita West Ham) spettatori interessati e da tempo sulla lista dei rossoneri