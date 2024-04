Milan, spunta anche Pellegrini per il post Pioli | ESCLUSIVO

L’eliminazione dall’Europa League per mano della Roma ha reso praticamente inevitabile l’esonero di Stefano Pioli

Dal triplice fischio di Roma-Milan, il futuro di Stefano Pioli è diventato il tema più caldo in casa rossonera. La doppia sconfitta contro i giallorossi è la conseguente eliminazione ai quarti di finale di Europa League ha cancellato con un colpo di spugna le sette vittorie consecutive in campionato e le voci su una permanenza del tecnico a Milano, facendo crollare le quote relative all’esonero dell’ex Fiorentina e Lazio.

Già prima del return match dell’Olimpico vi aveva fornito un ampio reportage sul casting rossonero per il ruolo di allenatore. La lista di Cardinale, Ibrahimovic e gli altri dirigenti milanisti comprende molti nomi, sui quali è difficile raggiungere l’unanimità dei consensi. Nelle ultime ore sembra prendere piede la linea che porta ad una soluzione estera, con il nome di Julen Lopetegui che, tuttavia, non raccoglieva il cento per cento dei voti a proprio favore.

Esonero Pioli, il Milan studia anche Pellegrini

Restando in Spagna, le informazioni in possesso di Calciomercato.it fanno registrare un interessamento anche per Manuel Pellegrini. L’ex allenatore di Real Madrid e Manchester City ha un pedigree internazionale di tutto rispetto e nella sua esperienza al Real Betis ha dimostrato di saper creare il giusto mix tra giocatori esperi e nuove leve, valorizzando diversi giovani.

Nelle scorse settimane il nome de ‘el engeniero’ era stato accostato anche alla Roma, ma la pista non è mai esistita come raccontato su queste pagine. Legato agli andalusi fino al 2026, l’allenatore cileno ha anche una clausola rescissoria sul suo contratto.