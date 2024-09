Fonseca esonerato prima del derby: Ibrahimovic ha scelto il nuovo allenatore

Fonseca rischia grosso: già pronto il sostituto se i rossoneri dovessero cambiare guida tecnica prima del derby contro l’Inter

Clima teso al Milan e aria da ultima spiaggia per Paulo Fonseca dopo il flop in Champions League contro il Liverpool all’esordio stagionale in Europa.

Una brutta sconfitta che fa il paio con il negativo avvio di campionato, dove il ‘Diavolo’ ha collezionato solo una vittoria dopo quattro partite. Adesso c’è l’attesissimo derby contro l’Inter, da non fallire per Fonseca pena l’esonero e l’addio alla panchina rossonera. L’allenatore lusitano rischia grosso e dopo le conferme delle ultime settimane la dirigenza stavolta si aspetta un segnale importante dalla squadra e dallo stesso Fonseca. Il Milan non può permettersi ulteriori passi falsi e i tifosi vogliono ritornare ad esultare contro i cugini dell’Inter dopo l’ultima striscia di sconfitte.

Panchina Milan, Fonseca verso l’esonero: Sarri in pole, suggestione Allegri

L’ambiente è in subbuglio, con la contestazione martedì sera alla fine del match con il Liverpool e la squadra fischiata dai tifosi di San Siro.

Il patron Cardinale e Ibrahimovic si aspettano quindi una sterzata già nel derby, in una notte che sa di ultimo appello per Fonseca e il suo Milan. Intanto si rincorrono i rumors sui candidati per raccogliere il testimone del portoghese in caso di esonero e in pole ci sarebbe Maurizio Sarri come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’. L’ex Lazio è attualmente fermo dopo il divorzio dai capitolini nella scorsa stagione e in rossonero potrebbe percepire un ingaggio da 3,5 milioni di euro per le prossime due stagioni (con possibile opzione). Nella lista della dirigenza di Via Aldo Rossi più staccati ci sono anche la suggestione Allegri, Tudor, Conceicao e Tuchel. Terzic invece, presente sulle tribune del Meazza durante la sfida con il Liverpool, non convince e non sarebbe un nome caldo per la panchina del ‘Diavolo’. Per il momento non ci sarebbero stati contatti tra l’ex Borussia Dortmund e il Milan.

Come scrive ‘Il Giornale’, invece, Ibrahimovic potrebbe anche non aspettare la gara con l’Inter e dare subito una scossa allo spogliatoio esonerando Fonseca prima della stracittadina. La dirigenza sta riflettono in queste ore sulla posizione del portoghese e non sarebbe da escludere quindi una svolta nei giorni che precedono il derby contro i nerazzurri campioni d’Italia.