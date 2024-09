Milan, destino deciso per Fonseca: ecco cosa succederà dopo il derby

Occhi puntati su Paulo Fonseca, il derby tra Inter e Milan decisivo per la sua panchina: gli scenari in vista

La prima panchina in Serie A è già saltata: De Rossi ha lasciato il posto a Juric alla Roma. Ma potrebbe esserci, presto, un altro esonero eccellente. Dopo ieri sera, con la pesante sconfitta casalinga del suo Milan con il Liverpool in Champions League, si è fatta assai delicata la posizione di Paulo Fonseca.

Il derby contro l’Inter di domenica sera sarà verosimilmente cruciale per decidere il suo destino. Non siamo ancora all’ultimatum definitivo, ma la crisi potrebbe diventare quasi irreversibile in caso di altra sconfitta. Come raccontato da Calciomercato.it, ci sono i vari Allegri, Sarri, Terzic, Conceicao, Paulo Sousa per il dopo Fonseca. Piste tutte potenzialmente valide, da capire quale sarà nel caso la decisione finale del club.

Intanto, la rabbia dei tifosi monta e per molti, in caso di ko nel derby (sarebbe, nell’eventualità, il settimo di fila), per l’addio di Fonseca non occorrerebbe aspettare nemmeno un attimo. Non solo. Dopo una eventuale sconfitta nella stracittadina, c’è chi chiederebbe, insieme alla testa di Fonseca, anche quella di Ibrahimovic. Ipotesi votata dal 32,4% dei partecipanti al sondaggio della nostra redazione sul nostro canale ‘X’. Soltanto il 12,7% sarebbe a favore di una sua conferma dopo l’ennesimo passo falso. Come sostituti, preferito Allegri (31%) a Sarri (23,9%).