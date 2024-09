DIRETTA | Panchina Roma, gli aggiornamenti sul nuovo allenatore: De Rossi lascia Trigoria LIVE

A otto mesi dall’esonero di Mourinho, a Trigoria si vive un’altra giornata campale, stavolta con la decisione di allontanare Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore della Roma.

L’annuncio è arrivato intorno alle 9, dopo l’arrivo di Dan e Ryan Friedkin nella capitale di lunedì, a cui ha fatto seguito ieri in serata la discussione con il mister. Questa mattina era in programma la ripresa dell’allenamento nel centro sportivo, che però non si è svolto. Il motivo è appunto l’esonero di Daniele De Rossi, che era arrivato nelle prime ore del mattino – dicono alcuni tifosi presenti – con umore assolutamente sereno e tranquillo, tanto da fermarsi a firmare delle maglie. Poi la notizia. E i giocatori che intorno alle 10.30 hanno cominciato a lasciare Trigoria, senza quindi aver svolto la seduta e senza fermarsi con i tifosi, a finestrini ben serrati.

In attesa del sostituto (Pioli va verso l’Arabia e Allegri non è stato contattato), fuori dal centro sportivo sono presenti una ventina di tifosi in attesa anche dell’uscita di Danele De Rossi. Intanto sui social la piazza giallorossa se la prende con i Friedkin, soprattutto per la gestione da parte della società di questa situazione, che fa il paio con quella relativa a Dybala.