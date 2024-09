Ribaltone Roma, UFFICIALE: esonerato De Rossi

La Roma ha deciso di sollevare dall’incarico Daniele De Rossi: è arrivato anche il comunicato ufficiale del club

Daniele De Rossi non è più l’allenatore della Roma. La società ha comunicato questa mattina l’esonero dal tecnico giallorosso con una nota sul proprio sito ufficiale.

Ieri l’arrivo dei Friedkin nella Capitale con l’allenatore in discussione, oggi l’ufficialità: “L’AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra – si legge nel comunicato -. La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio”. Il club ringrazia l’allenatore “per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione” e rimanda a successive comunicazioni per il nome del nuovo tecnico.

De Rossi paga i soli tre punti conquistati nelle prime quattro giornate di campionato, con ancora nessuna vittoria all’attivo e una deludente sconfitta in casa contro l’Empoli alla seconda. Un ruolino di marcia ben lontano da quello auspicato dalla società che ora andrà a caccia di un nuovo tecnico.

Roma, da Allegri a Tuchel: i possibili nomi

L’esonero di De Rossi apre la strada ad un nuovo allenatore e la dirigenza giallorossa sta lavorando per scegliere il nome giusto. Allegri è uno dei grandi candidati, ma di big al momento liberi ce ne sono diversi, partendo da Thomas Tuchel, reduce dall’esperienza al Bayern Monaco.

Potter, Low, ma anche Pioli (vicino all’Al Nassr), che piace moltissimo a dirigenza e club capitoni e Sarri alcuni dei tecnici senza panchina in questo momento. Si vedrà quale sarà la scelta capitolina, intanto si ha una certezza: Daniele De Rossi non siederà più sulla panchina giallorossa.

Lo ha fatto nelle precedenti trenta partite, con una media di 1,70 punti a gara. Il suo ruolino parla di quattordici vittorie, nove pareggi e sette sconfitte: sesto in campionato lo scorso anno, in Europa League si è fermato alla semifinale battuto dal Bayer Leverkusen. Ora capitolo chiuso: la Roma cambia allenatore.