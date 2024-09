Roma, Juric per il post De Rossi: le ultime | CM.IT

Ore caldissime in casa Roma. Dopo l’esonero di De Rossi c’è grande attesa per il nome del successore. Le ultime di Calciomercato.it

Sono ore roventi in casa Roma. L’esonero di De Rossi, arrivato qualche ora dopo la discussione tra lo stesso tecnico e la presidenza Friedkin, ha ‘terremotato’ l’ambiente giallorosso. Ora c’è grande attesa per il sostituto, che a meno di sorprese sarà Ivan Juric.

Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, al momento il nome più ‘caldo’ è quello del tecnico croato ancora senza squadra dopo l’addio al Torino alla fine della passata stagione. La scelta sta ricadendo su di lui anche per una questione di modulo, la squadra è stata costruita per giocare con la difesa a tre, che è quella che ha fin qui sempre utilizzato lo stesso Juric.

🚨L’ormai ex tecnico si è fermato con i tifosi per firmare degli autografi @calciomercatoit #ASRoma pic.twitter.com/5u5WTGl9vh

🔴DANIELE #DEROSSI ESCE DA TRIGORIA PER L’ULTIMA VOLTA

#Juric resta al momento il nome più caldo anche per una questione di modulo. Confermati i contatti anche con #Terzic e #Pioli, che è atteso in Arabia per la firma con l’#AlNassr https://t.co/f6pdxEttav

— Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) September 18, 2024